Athom introduceert Homey Pro met snellere soc en in 2023 Matter-ondersteuning

Athom heeft een nieuwe versie van de Homey Pro geïntroduceerd. Deze heeft een nieuw, platter ontwerp dan zijn voorganger en heeft krachtigere hardware. Het nieuwe smarthomebasisstation moet daarnaast een groter draadloos bereik bieden en ondersteunt volgend jaar Matter.

De nieuwe Homey Pro heeft een quadcore-processor op basis van de ARMv8-architectuur, waar zijn voorganger nog een dualcore-cpu had. Daarnaast heeft de nieuwe Pro twee keer zoveel geheugen met 2GB DDR4-geheugen. De Homey Pro krijgt 8GB opslag.

Het smarthomebasisstation ondersteunt Z-Wave Plus en Zigbee. Matter-ondersteuning volgt in het tweede kwartaal van 2023, een kwartaal later moet het apparaat ook Thread ondersteunen. De Homey Pro moet niet-Matter-apparaten kunnen bridgen aan Matter-netwerken.

De Pro werkt met wifi op 2,4GHz- en 5GHz-frequenties, ondersteunt Bluetooth LE 5.0, 433MHz-verbindingen en infrarood. Athom claimt dat de nieuwe Homey Pro een bereik heeft dat tot vier keer groter is dan de vorige versie, afhankelijk van de verbindingstechnologie. Athom verkoopt een ethernetadapter voor 29 euro, waardoor het smarthomebasisstation via de stroomadapter van een ethernetaansluiting kan worden voorzien.

Athom zegt dat de Homey Pro is ontwikkeld om standalone te kunnen werken en krijgt daarom nieuwe functies als lokale portforwarding, lokale api-sleutels, ssh-toegang en lokale USB-back-ups. Cloud-back-ups kosten een euro per maand of tien euro per jaar. Automatiseringstool Advanced Flow is gratis inbegrepen bij de nieuwe Homey Pro. Voorheen kostte deze eenmalig 25 euro.

De nieuwe Homey Pro kost 399 euro. Athom verwacht in december de eerste exemplaren te kunnen leveren. De nieuwe Homey Pro komt voor het eerst ook in Australië, Canada en de Verenigde Staten beschikbaar. Athom stelt dat het grondstation ruim vijftigduizend apparaten van meer dan duizend merken ondersteunt.