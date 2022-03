De eerste stap naar een smarthome

De laatste keer dat we op Tweakers in een serie artikelen uitgebreid naar smarthomeplatforms en protocollen keken, was in 2015. Als je die artikelen terugleest, merk je dat er op het gebied van communicatieprotocollen veel gelijk is gebleven, maar er tegelijkertijd op smarthomegebied ook veel is veranderd. Door een veel groter aanbod en lagere prijzen is het slim maken van een huis in de afgelopen jaren een stuk gemakkelijker geworden. Met de opkomst van cloudservices krijg je een heleboel mogelijkheden zonder zelf controllers of een thuisserver te hoeven plaatsen. Het sterk gegroeide aanbod van draadloze producten, zoals lampen die aangestuurd worden via bluetooth, wifi, Zigbee of Z-Wave, voorkomt dat er allerlei ingrepen nodig zijn in de elektrische bedrading en databekabeling van je huis.

In de komende periode publiceren we een serie artikelen over smarthome, waarin we onderwerpen behandelen die van belang zijn voor de (toekomstige) smarthomebezitter. We beginnen bij de basis; in dit eerste deel behandelen we de populairste smarthomeplatforms. Niet lang geleden zijn sommige van deze platforms al aan bod gekomen in dit artikel, waarvan de focus lag op softwareplatforms voor de Raspberry Pi. In het artikel dat je nu leest, trekken we het iets breder.

Voordat we van start gaan, is het misschien handig om de term 'smarthome' te definiëren. 'Smart' is tegenwoordig een populair voorvoegsel dat niet altijd terecht wordt toegepast. Smarthome wordt veel gebruikt als synoniem voor domotica, een samentrekking van 'domus' (woning) en 'telematica', de combinatie van telecommunicatie en informatie. De precieze definitie van domotica verschilt afhankelijk van aan wie je het vraagt, maar in de basis is het de toepassing van elektronica om processen in de woning te automatiseren.

Wat is een smarthomeplatform?

In een smarthomeset-up worden verschillende elementen samengevoegd tot een slimmer geheel. Daarbij kun je, afhankelijk van het gebruikte systeem, kiezen voor heel basale oplossingen waarbij je (groepen) lampen via een app bedient, tot compleet geautomatiseerde flows waarbij het huis op basis van variabelen als geofencing en bewegingsdetectors automatisch reageert op wat de bewoners doen. Zo regelt het bijvoorbeeld zélf verlichting en verwarming, zonder input van de gebruiker. Dit maakt het verschil tussen aan de ene kant een verzameling domotica-apparatuur in een woning en aan de andere kant een smarthome. De spin in het web in een smarthome is het 'platform', het brein dat alle inputs verzamelt en op basis daarvan bepaalt wat er moet gebeuren. Voorheen was dat eigenlijk altijd een fysiek apparaat ergens in huis; tegenwoordig bevindt een aantal platforms zich volledig in de cloud. Een smarthomeplatform zou je dus kunnen definiëren als de omgeving waarin alle domotica-apparatuur in een huis aan elkaar wordt geknoopt en waarmee je deze kunt bedienen, automatiseren en monitoren.

In dit artikel bespreken we de populairste smarthomeplatforms van dit moment. Deze hebben niet per definitie hun eigen hardware, maar presenteren zich als oplossingen om een huis op een slimme manier te bedienen en automatiseren. We kijken in dit artikel naar IKEA Home smart, Google Home, Apple Homekit, Homey, Home Assistant, Domoticz en SmartThings.

Niet al deze platforms kunnen hetzelfde. In het geval van IKEA Home Smart en Philips Hue is het automatiseringsdeel een beetje mager, maar is de hardware goedkoop, populair of een combinatie van beide. IKEA- en Philips Hue-apparaten zijn bovendien gemakkelijk in te voegen in andere systemen. In het geval van Home Assistant en Domoticz zit de kracht hem juist in het feit dat deze systemen compatibel zijn met veel apparatuur en dat ze uitgebreide automatiseringsmogelijkheden bieden. Uiteraard zul je platforms missen; dit artikel behandelt zoals gezegd de populairste systemen van dit moment. We zijn van plan in de nabije toekomst ook andere platforms te belichten. Voorbeelden van platforms die het net niet gehaald hebben, zijn Zipato en Fibaro. Ook een pakket als Node-RED is zeer interessant om op een laagdrempelige manier dingen te automatiseren of te verwerken naast een bestaand platform. Het feit dat deze in dit artikel niet aan bod komen, betekent dus niet dat we aan deze platforms en softwarepakketten in de toekomst geen aandacht zullen schenken.

Automatiseringstest

Het is erg lastig om de platforms uitputtend een-op-een met elkaar te vergelijken. In dit artikel leggen we de focus op productcompatibiliteit, de mogelijkheid om zaken te automatiseren, de wijze en kwaliteit van bediening (GUI, spraak) en, als die interessant is, de achterliggende techniek. De twee voornaamste taken van een smarthomeplatform zijn bediening en automatisering.

Op het gebied van automatiseringsmogelijkheden vind je grote verschillen tussen de besproken platforms. Om duidelijk te maken waar die verschillen naar voren komen, automatiseren we met elk van de besproken platforms met dezelfde apparatuur een specifiek scenario en kijken we in hoeverre het platform hiervoor mogelijkheden biedt en waar we tegenaan lopen.

De opstelling voor deze test bestaat uit twee ruimten: een hal en een overloop met ertussen een trap. Beide ruimtes zijn voorzien van een lamp en een bewegingssensor. Ons doel is dat de beide lampen aanspringen als een van beide bewegingssensoren wordt getriggerd, om zo de tussenliggende trap te verlichten. Ruimten waarin geen beweging meer is, moeten na de time-out van de sensor worden uitgeschakeld, zonder de andere ruimte te beïnvloeden als daar nog iemand aanwezig is. Hierbij willen we ook dat de dimstand en kleurtemperatuur van de lampen wordt geregeld aan de hand van de stand van de zon: onder of op.

De bedoeling van deze test, en dit artikel, is niet om een winnaar in de vorm van ‘het beste platform’ te kiezen, maar om te tonen wat de eigenschappen, beperkingen, overeenkomsten en verschillen van de diverse platforms zijn. We hopen dat je daarmee voor jouw eigen situatie een goed geïnformeerde keuze kunt maken of dat je wellicht zelfs de overstap waagt naar een ander platform. Een andere optie is om verschillende platforms naast elkaar op te zetten om te profiteren van de voordelen van beide. Elke situatie is anders, waardoor de beste oplossing kan verschillen.