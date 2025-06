IKEA introduceert drie nieuwe sensors voor smarthome

IKEA heeft drie nieuwe sensors voor smarthomes geïntroduceerd: een sensor om te detecteren of een deur of raam al dan niet open is, een bewegingssensor en een waterleksensor. De drie apparaten werken in combinatie met de Dirigera-hub en zijn volgend jaar beschikbaar.

De deur- en raamsensor heeft de naam Parasoll en bestaat uit twee delen. De sensor kan volgens IKEA detecteren wanneer ramen of deuren geopend worden en daar ook een actie aan koppelen, zoals de verlichting aansturen of een melding versturen naar de gebruiker. Het apparaat kost 9,99 euro en is vanaf januari 2024 beschikbaar.

De draadloze bewegingssensor heeft de naam Vallhorn en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Deze sensor kan ook gebruikt worden om verlichting mee aan te sturen of de gebruiker te waarschuwen. Deze sensor gaat voor 7,99 euro over de toonbank en is vanaf januari te koop.

IKEA komt ook met een waterleksensor: de Badring. Deze sensor kan waterlekken detecteren en bevat een ingebouwd alarm dat volgens The Verge 60 decibel aan geluid kan produceren, gemeten van een meter afstand. Deze sensor kan ook meldingen naar de IKEA Home-app van de gebruiker sturen als het een lek heeft geregistreerd. Deze sensor kost 9,99 euro en zal vanaf april 2024 te koop zijn.

Deze drie sensors kunnen aan de Dirigera-hub van IKEA gekoppeld worden en kunnen via de IKEA Home-app beheerd worden. Volgens The Verge zijn de Parasoll- en Badring-sensors niet compatibel met de Trådfri-verbindingshub. Een productmanager van IKEA vertelde aan The Verge dat het bedrijf binnenkort Matter-ondersteuning in de Dirigera-hub zal activeren. IKEA zou dit uitgesteld hebben naar een later moment. Wanneer de antennes geactiveerd worden, is niet duidelijk.