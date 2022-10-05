Connectivity Standards Alliance brengt smarthomestandaard Matter 1.0 uit

De Connectivity Standards Alliance heeft de specificaties voor de Matter 1.0-standaard uitgebracht. Fabrikanten kunnen vanaf nu hun producten laten certificeren op basis van het Matter-protocol om connectiviteit tussen iot-apparaten te vergemakkelijken.

Fabrikanten kunnen vanaf nu de definitieve specificaties van het Matter-standaard gratis opvragen, de opensource-sdk gebruiken en hun apparaten laten certificeren. Ruim 280 bedrijven, waaronder Amazon, Apple, Google, Samsung SmartThings, Huawei, IKEA en Signify, hebben zich aangesloten bij de alliantie. Zij kunnen nu officieel smarthomeproducten uitbrengen die compatibel zijn met de standaard, mits de apparaten goedgekeurd worden door de CSA. Er zijn momenteel acht geautoriseerde testlabs waar nieuwe producten op Matter-compatibiliteit getest en eventueel gecertificeerd kunnen worden.

Het doel van de connectiestandaard, die is ontwikkeld door de CSA, is om interconnectiviteit tussen iot-apparaten van verschillende fabrikanten makkelijker te maken. Het is vooralsnog vaak lastig om slimme producten van verschillende fabrikanten bijvoorbeeld via één app te bedienen. Dankzij Matter moeten producten gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren door onder meer statussen en andere eigenschappen aan elkaar door te kunnen geven. Dit moet ook voor de consument duidelijkheid geven, aangezien een Matter-gecertificeerd product per definitie compatibel is met andere Matter-apparaten. Google kondigde dinsdag een nieuwe versie van de Home-app aan met ondersteuning voor Matter-apparaten.