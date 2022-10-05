Connectivity Standards Alliance brengt smarthomestandaard Matter 1.0 uit

De Connectivity Standards Alliance heeft de specificaties voor de Matter 1.0-standaard uitgebracht. Fabrikanten kunnen vanaf nu hun producten laten certificeren op basis van het Matter-protocol om connectiviteit tussen iot-apparaten te vergemakkelijken.

Fabrikanten kunnen vanaf nu de definitieve specificaties van het Matter-standaard gratis opvragen, de opensource-sdk gebruiken en hun apparaten laten certificeren. Ruim 280 bedrijven, waaronder Amazon, Apple, Google, Samsung SmartThings, Huawei, IKEA en Signify, hebben zich aangesloten bij de alliantie. Zij kunnen nu officieel smarthomeproducten uitbrengen die compatibel zijn met de standaard, mits de apparaten goedgekeurd worden door de CSA. Er zijn momenteel acht geautoriseerde testlabs waar nieuwe producten op Matter-compatibiliteit getest en eventueel gecertificeerd kunnen worden.

Het doel van de connectiestandaard, die is ontwikkeld door de CSA, is om interconnectiviteit tussen iot-apparaten van verschillende fabrikanten makkelijker te maken. Het is vooralsnog vaak lastig om slimme producten van verschillende fabrikanten bijvoorbeeld via één app te bedienen. Dankzij Matter moeten producten gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren door onder meer statussen en andere eigenschappen aan elkaar door te kunnen geven. Dit moet ook voor de consument duidelijkheid geven, aangezien een Matter-gecertificeerd product per definitie compatibel is met andere Matter-apparaten. Google kondigde dinsdag een nieuwe versie van de Home-app aan met ondersteuning voor Matter-apparaten.

Matter 1.0

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 10:27
74 • submitter: Alpha89

05-10-2022 • 10:27

74

Submitter: Alpha89

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Balance 5 oktober 2022 10:53
De specificatie en referentie-implementatie hier, inclusief de v1.0.0 release.

buildwithmatter.com bevat verder informatie, zoals een lijst met gecertificeerde producten (filterbaar op fabrikant en apparaattype). Ook is er een pagina met Developer resources.

Het Matter-protocol kan gebruik maken van Wi-Fi, Bluetooth of Thread. Het Thread-protocol is de beoogde opvolger van Zigbee, en Tweakers gaat daar uitgebreid op in in dit artikel: review: De eerste stap naar een smarthome - Wegwijs uit de populairste platforms

Een Thread-netwerk kan geïsoleerd van andere netwerken of het internet werken, maar als je gebruik wil maken van internet services (zoals het op afstand bedienen) dan moet minimaal één van je apparaten een border router zijn, die verbonden is met het internet.

The Verge heeft in juli al een lijstje op gesteld met apparaten die als border router kunnen functioneren (na een firmware update):
  • Nest Hub Max smart display
  • Nest Hub (second gen) smart display
  • Nest Wifi mesh router
  • Apple TV 4K (second gen)
  • Apple HomePod Mini
  • Echo (fourth gen) smart speaker
  • Nanoleaf Shapes, Elements, and Lines LED light panels
  • All Wi-Fi 6 and up Eero mesh routers
De Ikea DIRIGERA kan ondertussen aan dat lijstje toegevoegd worden.

Er wordt ook gewerkt aan open-source software voor border routers, OpenThread Border Router. De code hiervoor vind je op GitHub.

Ik ben erg benieuwd of het dit open-source ecosysteem eindelijk lukt om de smarthome markt de standaardiseren en alle slimme apparaten met elkaar te kunnen laten verbinden en samenwerken. Brede adoptie van Thread zou fantastisch zijn, en ik hoop het ook in goedkopere en goedkopere apparaten te zien. Ook ben ik benieuwd of routers en modems vaker of zelfs standaard met Thread-ondersteuning komen.
Snow_King @Balance5 oktober 2022 12:18
Het leuke is dat op de ondergrond Matter helemaal gebruik maakt van IPv6. Via Link-Local IPv6 vind alle communicatie plaats.

IPv4 wordt niet gebruikt met Matter :-)
Verwijderd @Snow_King6 oktober 2022 16:07
Volgens mij vergis je Matter met Thread? Thread vereist IPv6, Matter is niet gebonden aan een specifiek communicatie protocol zoals @Balance al aangeeft. Of ga je IPv6 over bluetooth doen?
Snow_King @Verwijderd7 oktober 2022 09:29
Nee, zeker niet, zie Github: https://github.com/project-chip/connectedhomeip

Daar zie je dat IPv6 een onderdeel van de piramide is. Het werkt volledig via IPv6 Link-Local.
Verwijderd @Snow_King7 oktober 2022 14:12
Volgens mij is enkel de blauwe top van de piramide 'Matter" en gaat de standaard dus al niet verder dan de TCP/UDP (transport laag, zie ook het OSI-model).

Het zou ook niet echt logisch zijn voor deze standaard want ze bouwen bovenop Thread en WiFi (die de rest van de lagen afhandelen). Zie ook:

Matter is implemented by an open source SDK that contains not only the implementation of the specification but also a rich set of examples and interoperable code. The core Matter protocol fits on the top three layers in the context of OSI, meaning it can run over any type of IPv6 transport and network
https://developers.home.google.com/matter/primer

En de Thread laag verplicht wel IPv6. Het is dus denk ik geen harde verplichting is voor Matter maar praktisch zal het wel voornamelijk functioneren op IPv6 door het onderliggend gebruikte transport laag.
The Zep Man
@Balance5 oktober 2022 11:12
Het Thread-protocol is de beoogde opvolger van Zigbee,
Dit klinkt als een standaard om alle andere standaarden overbodig te maken, met als gevolg dat er naast Zigbee, Z-Wave, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi HaLow, Bluetooth 5, Wirepas, MiraOS, VEmesh(...) er straks weer een nieuwe draadloze mesh netwerkstandaard is voor apparaten met lage datadoorvoer en laag stroomverbruik.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:24]

Palm_freemium @The Zep Man5 oktober 2022 11:27
Matter is het Sausje om de techniek heen dat ervoor moet gaan zorgen dat je smart devices op alle grote eco systemen kunt gaan gebruiken. Een smart bulb die Matter gecertificeerd is kun je dus gebruiken met Apple, Google, Allexa en alle andere matter gecertificeerde smart platformen.

Matter maakt dan weer gebruik van andere technieken om de communicatie met de devices te regelen. dit zijn voornamelijk;
- Thread
- WIFI

Ik verwacht niet dat matter de andere technieken overbodig maakt. Matter & thread devices zijn nog heel duur in vergelijking met Zigbee devices. Het belangrijkste voordeel van Matter is dat als je van bijvoorbeeld Apple naar Android overstapt je zeker wee dat je niet alle schakelaars uit de muur hoeft te trekken (bij Zigbee ondersteunen niet alle devices alle smart platformen).
The Zep Man
@Palm_freemium5 oktober 2022 11:51
Ik verwacht niet dat matter de andere technieken overbodig maakt. Matter & thread devices zijn nog heel duur in vergelijking met Zigbee devices. Het belangrijkste voordeel van Matter is dat als je van bijvoorbeeld Apple naar Android overstapt je zeker wee dat je niet alle schakelaars uit de muur hoeft te trekken (bij Zigbee ondersteunen niet alle devices alle smart platformen).
Door Zigbee te bridgen naar Home Assistent ben ik sowieso merkonafhankelijk. Dan kies ik liever voor goedkopere apparatuur die ik duurzaam kan gebruiken, i.p.v. over te gaan op draadloze standaard nummer 38.
ultimasnake @The Zep Man5 oktober 2022 12:35
Dat zeg je wel en zo makkelijk voelt het ook voor jou. Maar vergeet niet dat ieder device (of minstens merk) doorgaans zijn eigen capabilities, servers, api’s etc heeft ontwikkeld en het dus iemand dit moet programmeren/instellen voor Hass of Homey.

Zigbee maakt het al iets makkelijker want de states/capabilities aardig afgesproken maar zeker niet zo als Matter dat gaat doen. Daarnaast is zigbee het protocol en kan je daar aardig van afwijken (Hue)

In theorie zouden ze dus voor Hass/Homey 1 Matter laag kunnen maken die communiceert met 300+ merken en hun bijbehorende devices. Je voegt een lamp toe en daarbij boeit het niet of ie van Ikea, Xiaomi of een ander merk is. Matter ondersteund = het werkt

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 17:24]

The Zep Man
@ultimasnake5 oktober 2022 12:42
Dat zeg je wel en zo makkelijk voelt het ook voor jou. Maar vergeet niet dat er al geïnvesteerd is in bestaande apparatuur, die niet zomaar even vervangen gaat worden. Wellicht gebruik ik op een dag Thread en Zigbee door elkaar, maar voor nu hebben Matter en Thread nog niet het benodigde volwassenheidsniveau.
In theorie zouden ze dus voor Hass/Homey 1 Matter laag kunnen maken die communiceert met 300+ merken en hun bijbehorende devices. Je voegt een lamp toe en daarbij boeit het niet of ie van Ikea, Xiaomi of een ander merk is. Matter ondersteund = het werkt
Ik heb lampen en schakelmateriaal van verschillende merken, en het werkt allemaal gebruiksvriendelijk via Zigbee. Mogelijk moet men daarvoor één keer wat onderzoek doen, maar tot nu toe pakt de community dat vlot en goed op. Ga er verder met Matter ook maar niet vanuit dat fabrikanten zich altijd netjes aan standaarden houden. Ook daarvoor zal het e.e.a. aan maatwerk nodig zijn. Zie ook andere draadloze standaarden die alle andere standaarden overbodig zouden maken, zoals Bluetooth. Tot de dag van vandaag zijn daar compatibiliteitsproblemen mee, en dat zal nooit veranderen.
Zigbee maakt het al iets makkelijker want de states/capabilities aardig afgesproken maar zeker niet zo als Matter dat gaat doen. Daarnaast is zigbee het protocol en kan je daar aardig van afwijken (Hue)
Hue is aardig overpriced voor wat ik wil, en zit daarom niet in mijn ecosysteem. Van wat ik lees zou ik het wel gewoon toe moeten kunnen voegen, maar daar heb ik geen behoefte aan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:24]

ultimasnake @The Zep Man5 oktober 2022 12:49
De community pakt het inderdaad snel op, maar het zou nog mooier zijn als dat toch niet hoeft?

Daarnaast krijg je de ‘matter certificatie’ pas als je apparaat door de instantie is goedgekeurd. Even ‘rougue’ gaan zoals Philips doet met Hue op Zigbee is er dus niet bij als je het matter logo wilt tonen.

Matter is het protocol, wifi, bluetooth en andere zaken het communicatie platform.
The Zep Man
@ultimasnake5 oktober 2022 12:57
De community pakt het inderdaad snel op, maar het zou nog mooier zijn als dat toch niet hoeft?
In fantasie kunnen wij al het moois bedenken. De werkelijkheid moet zich bewijzen.
Daarnaast krijg je de ‘matter certificatie’ pas als je apparaat door de instantie is goedgekeurd.
Certificatie is niet in alle situaties interessant, zeker niet als het meer geld kost. Men koopt liever goedkoop IoT spul in bijvoorbeeld China. Philips is al duur genoeg, en heeft straks weer een excuus om voor een nieuwe draadloze standaard nog verder de prijs omhoog te gooien.
Matter is het protocol, wifi, bluetooth en andere zaken het communicatie platform.
Matter als protocol en Thread als draadloze communicatiestandaard gaan zich eerst maar even lekker bewijzen. Ik hoef geen early adopter te zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:24]

Palm_freemium @The Zep Man5 oktober 2022 14:16
Ik heb zelf een aantal thread devices in huis die binnenkort matter ondersteuning zullen krijgen, maar als alternatief zat ik ook naar Zigbee te kijken. Nadeel van Zigbee is dat sommige Zigbee implementaties zijn gemaakt voordat Zigbee gestandaardiseerd was, dus welk merk bridge schaf je dan aan.

Ik snap dat Home assistent een mooie oplossing is, maar ik heb geen zin om in mijn vrije tijd developer te spelen.
beerse @The Zep Man5 oktober 2022 11:37
Dat was ook mijn gedachte. Met in het achterhoofd https://xkcd.com/927/ en de aan Tanenbaum gerelateerde opmerking dat er genoeg keuze is...

Als ik iets dieper kijk naar wat er met zigbee is gebeurt dan zijn er ook berichten dat Thread gezien kan worden als de volgende versie van Zigbee. En daarmee hoop ik dat er een software implementatie gaat komen die op de zelfde hardware beide protocollen kan bedienen. Maar misschien is dit wel eile hoop.
DrPoncho @beerse5 oktober 2022 12:26
Wellicht dat iemand kan indexeren hoe vaak die xkcd gelinkt is sinds het bekendmaken van de Matter standaard..

Of misschien dat Tweakers een bot kan maken, dat zodra 'standaard' in een artikel voor komt, er een link wordt geplaatst - to get it over with.
Martinspire @Balance5 oktober 2022 12:18
Ik ben vooral benieuwd hoeveel apparaten backwards compatible worden bijvoorbeeld als border router. Ik heb niet al te lang geleden alles nieuw neergezet. Zou zonde zijn als ik weer wat extra's moet halen om hiervan gebruik te maken.

Het is verder nog even wachten wat de beperkingen en valkuilen zijn van het platform. Ik verwacht dat het wel verbetering gaat geven in communicatie en centraal aansturen van hardware, maar dat iedere fabrikant nog steeds wel zijn eigen ecosysteem gaat pushen met exclusieve features.
marco275 @Balance5 oktober 2022 12:38
Jammer dat de Mini buiten de boot valt. Veel mensen hebben deze en zou de implementatie veel sneller laten verlopen.
Mars Warrior @Balance5 oktober 2022 16:13
Ik ben erg benieuwd of het dit open-source ecosysteem eindelijk lukt om de smarthome markt de standaardiseren en alle slimme apparaten met elkaar te kunnen laten verbinden en samenwerken. Brede adoptie van Thread zou fantastisch zijn, en ik hoop het ook in goedkopere en goedkopere apparaten te zien. Ook ben ik benieuwd of routers en modems vaker of zelfs standaard met Thread-ondersteuning komen.
Fabrikanten mogen - net als bij Zigbee - uitbreidingen toevoegen in Matter, waarmee deze apparaten enkel de volledige functionaliteit bieden met eigen hubs.

Dit alles onder het kopje “innovatie”.

Natuurlijk kan een fabrikant deze uitbreiding aandragen om in de standaard te worden opgenomen, maar dan moeten er wel voldoende indieners zijn die dat willen.

Ik heb dus niet de overtuiging dat alles maar met alles zal kunnen kletsen in de toekomst, zeker omdat sommige Zigbee configuraties niet eens in Matter zitten, omdat niemand die invulling voor bijv. Een ventilator heeft ingediend bij de Matter organisatie!
SAVAGE3 5 oktober 2022 10:34
Ik hoop van harte dat er bij deze certificering ook rekening gehouden word met bedrijven die softwarematig andere fabrikanten blokkeren. Zoals de Hue bridge die het ‘open’ Zigbee gebruikt maar vervolgens niet alle apparaten ondersteunt.
Ruuddie @SAVAGE35 oktober 2022 10:49
Ik verwacht dat je nog steeds voor elk merk een eigen Bridge nodig hebt, en dat dan de Bridge de 'vertaling' naar Matter doet. Matter is dan meer een soort generieke HomeKit-achtige tool, die integreert vanuit je telefoon naar alle verschillende Matter bridges in je huis.
!GN!T!ON @Ruuddie5 oktober 2022 11:03
Wat ik ervan begrijp is het de bedoeling dat nieuwe devices die ontwikkeld zijn met matter in het achterhoofd geen aparte bridges meer nodig zullen hebben. De official stance voor oudere devices die geen matter ondersteuning hebben dat daar bridges voor komen. Maar uiteindelijk is het doel 1 of geen bridge en 1 app.
Palm_freemium @!GN!T!ON5 oktober 2022 11:30
Philips heu maakt gebruik van een bridge en het is de bedoeling dat de bridge matter gaat ondersteunen, maar ja dit device is dan ook niet ontwikkeld met Matter in het achterhoofd.
fapkonijntje @Palm_freemium5 oktober 2022 11:52
Je moet dat eens uitspreken, Philips Heu.

Maar ik denk dat ze bij Signify denken it doesn't matter, want ondanks dat het heel boeiend klinkt allemaal, werkt de boel nu ookal lekker met homekit/google en veruit de overgrote meerderheid van de doelgroep doet verder niet veel anders. Tot dusver is iets als matter interessant voor een kleine niche. Voor mij zou het bijvoorbeeld totaal geen verschil in gebruik/ervaring maken.
m_a_rnix @fapkonijntje5 oktober 2022 12:26
Philips hue (niet heu) spreek je uit als "you", en hue is dan weer het Engelse woord voor tint. Een hele mooie naam dus! Jammer dat 75% van Nederland “hoe-ee” zegt…
batjes @m_a_rnix6 oktober 2022 11:49
Is maar net wat je gewent bent, in het Engels wordt hue ook op verschillende wijzes uitgesproken.
Palm_freemium @fapkonijntje5 oktober 2022 14:08
Ik heb zelf geen Philips Hue, maar vind het netjes dat deze ondersteuning word ingebouwd, die lampen hebben immers ook een premium prijskaartje. Dat er niet veel veranderd voor meeste eindgebruikers toont is alleen maar beter.

Ik denk dat Signify hier wel blij mee is. Vanwege matter hoeven ze nu alleen nog compatible te zijn met Matter. Daarnaast zorgt het ondersteunen van Matter dat hun producten langer relevant blijven en beter integreren met andere smart producten.
Gwaihir @!GN!T!ON5 oktober 2022 11:52
Dat veronderstelt een bepaald 'intelligentieniveau' van elk device. Zullen er niet altijd ook devices zijn die alleen ontsloten worden via een slimmere unit, omdat elk individueel apparaat simpelweg te 'dom' is voor matter? Ik denk daarbij allereerst aan het mogelijk lagere stroomverbruik van zulke bewust 'dommere' devices. Het aantal continue minimaal 0,3 - 0,5 W consumerende devices in huis loopt nu (te) snel op..

Maar ik heb ook een aantal radiatorknoppen die slechts 1x per 15 minuten (tijd instelbaar) wakker worden en hun ding doen. Een concept ingegeven door de wens dat ze twee jaar met een setje batterijen doen. Tussentijds zijn ze alleen met een knop op het apparaat te wekken. Voorziet Matter ook (al) in dergelijke devices, waar in de 'bridge' dus 'n flink stuk functionele intelligentie en tijdelijke opslag van gegevens zit? Ik vermoed dat het te specifiek samenspel van device + bridge vereist om (al) dergelijke use cases te ondervangen.

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 22 juli 2024 17:24]

marijnacht @Gwaihir6 oktober 2022 11:52
Jazeker. Thread, dat door matter gebruikt wordt voor dit soort 'constraint' devices voorziet hierin. De (border) router moet berichten aan sleepy devices vasthouden tot ze afgeleverd kunnen worden.
Dark Angel 58 @Ruuddie5 oktober 2022 11:02
Dat klopt... anders krijg je niet alle features/opties.
hottestbrain @Ruuddie5 oktober 2022 11:45
Nee, het fijne is dat dankzij Thread (een alternatief voor Zigbee/Zwave dat ontwikkeld is in tandem met Matter) een enkele hub met ondersteuning voldoende is.
Mavamaarten @SAVAGE35 oktober 2022 10:52
Philips/Signify doet wel meer met de zigbee standaard dat niet helemaal pluis is inderdaad. Zo kan je (zonder allerlei hacks) een Hue lamp die gepaird is niet eens resetten zonder een Hue bridge of een Philips dimmer switch.
xFeverr @Mavamaarten5 oktober 2022 11:08
Ze hebben er voor gekozen dat de lamp niet te resetten is met bijvoorbeeld zoveel keer aan/uit zetten. Daar kun je wat van vinden, maar blijkbaar vonden ze dat een goede keuze. Verder werkt het zoals alle andere apparaten. Resetten doe je door het apparaat vanuit je verbonden hub te verwijderen. Dat werkt ook voor Hue lampen. Als je een Hue-lamp van je Hue/Ikea/Samsung/Lidl bridge verwijderd, zal de lamp zichzelf gewoon resetten. Zoals het volgens de standaard hoort.

Als je bridge kapot is, dan wordt het een ander verhaal. De Hue-bridge heeft dan een functie om de lamp te resetten mbv een serienummer of je hebt een afstandsbediening nodig. Dit hoeft niet die van Hue te zijn overigens: die van IKEA, KlikAanKlikUit, etc. Als het maar een Touchlink-remote is. Dus ook hier volgen ze de standaard. Daarnaast hebben de nieuwere generatie lampen hebben ook Bluetooth. Dit kun je ook gebruiken om de lamp te resetten.
fapkonijntje @xFeverr5 oktober 2022 11:54
Dit is dan ook een probleem met dit soort systemen. Ga je het interessant maken voor normale mensen, dan kun je zo'n feature met 5x aan/uit beter niet doen. Stel je hebt een kind in huis dat met de lampen aan het spelen is en de hele boel staat continu te resetten, dat lijkt mij nogal irritant. Soms is hoe iets bedacht is en hoe iets gebruikt kan worden nou eenmaal niet hetzelfde.

Dit soort nadenken dat ze bij Signify doen is dan ook wel de hele reden dat ik voor Hue kies en niet voor Ikea of wat dan ook.

En Hue biedt natuurlijk ook features waar geen specs voor zijn binnen Zigbee, zoals entertainment mode.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 17:24]

ultimasnake @fapkonijntje5 oktober 2022 12:42
Een fysieke schakelaar tussen een smartlamp of iets anders vind ik zelf nog steeds een rare keuze… je kind kan hem irritant aan/uit klikken maar je kan ook het hele smart gedeelte waardeloos maken als vrouwlief of visite besluit de lamp ‘gewoon’ uit te zetten. Hier is alles wat smart is ontdaan van hun fysieke (muur) schakelaar om dat soort fratsen te voorkomen
fapkonijntje @ultimasnake5 oktober 2022 12:49
Soms heb je die nou eenmaal nog in huis hè, hue lampje ergens indraaien is natuurlijk een heel andere klasse dan al je schakelmateriaal gaan zitten vervangen of verbergen. Gezien het feit dat Signify zich op een bredere doelgroep wil richten, kun je niet verwachten dat ze allemaal even alle schakelaars e.a. gaan zitten verbouwen.

Ook dit is weer zoiets hè, gaan normale mensen met wat hue lampjes hun schakelaars allemaal weghalen? Komop hè, Hue/Signify moet aan hun doelgroep denken, niet alleen aan jou. Zodoende snap ik het ontbreken van die resetfeature volledig.
raymonvdm @xFeverr6 oktober 2022 16:04
Ik heb al mijn Philips Hue en Ikea Tradfri lampen kunnen resetten met een Hue Dimmer remote, alle Zigbee devices hangen in mijn geval aan een Sonoff Stick met Zigbee2Mqtt en daarmee heb ik slechts 1 bridge nodig, dus de verhalen die ik hierboven lees over veel bridges nodig hebben lijkt me ook een geval van onwetendheid. Ik denk dat b.v. HomeAssistant goed zijn best doen om 1 oplossing te maken voor alles met hun Home Assistant Yellow/Blue en Matter ondersteuning, mijn Hue Bridge hangt in iedergeval stroomloos in de meterkast ondertussen
Fireshade @SAVAGE35 oktober 2022 10:39
We gaan het zien...
nieuws: Signify geeft alle Philips Hue-apparaten ondersteuning voor Matter-st...
batteries4ever @Fireshade5 oktober 2022 12:57
Maar wel via een bridge, dus als iedereen dat doet heb je stapels van die dingen die 24/7 stroom slurpen. juist al die kleine 24/7 beetjes maken een fors deel van de rekening uit!
Scidd0w @batteries4ever5 oktober 2022 18:04
Op dit moment heb ik dus al 6! hubs/bridges in huis om alles in Apple HomeKit te laten werken:
Ikea -> rol gordijnen
Luxaflex -> duette gordijnen met powerview
Hue -> x2 vanwege 50+ lampen/devices
Homebridge -> Nest protect rookmelders (om ze te laten werken via HomeKit)
Tado -> thermostaat & radiatorkranen

En dan heeft mijn nanoleaf elements gelukkig geen hub nodig....

Hopelijk betekend thread in combi met matter uiteindelijk dat je aan 1 hub genoeg hebt maar dat zou zo te zien betekenen dat ik alle homekit compatible devices zou moeten vervangen. Dat gaat jaren duren en heel veel geld!
batteries4ever @Scidd0w5 oktober 2022 21:41
Hoei ... maniak! Ik heb 2 hue bridges en dat is me al veel... heb wel zo ongeveer het hele huis "geHued" maar b.v. geen nano leaves omdat niet compatibel ... en al die dingen aan elkaar knopen is vaak toch eerder een eindeloze stroom van ellende i.p.v. dat het je leven vereenvoudigt. Zo heb ik ruzie met Alexa: de radio uitdien via een Hue Smart Plug gaat soms (!) niet, dezelfde Hue Smart plug in de groep "slaapkamer" bedienen werkt wel altijd... Als het nou niet zou werken dan kan ik daarmee leven, maar zo af en toe wel en zo af en toe alleen in de groep is irritant.
beerse @SAVAGE35 oktober 2022 11:43
Sinds ik een atom homey-pro gebruik (uitvoering: Athom Homey Pro) en daarbij apparatuur aansluit met het zigbee protocol zie ik dat daar meestal alleen de basis functies worden ondersteund. Zodra echter de voor het apparaat specifieke driver is geladen kan ze wel alles aansturen en uitlezen.

Als ik dat vertaal naar de hue-bridge, dan kan ik mij voorstellen dat daar de zigbee-driver voor klik-aan-klik-uit-Z-series niet geladen kan worden en dus alleen de basis functies gebruikt kunnen worden.

Nu maar hopen dat atom op de homey-pro ook matter en thread gaat ondersteunen. Voor matter zie ik geen probleem, dat kan in software. Maar voor thread zou er wel een uitdaging kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 17:24]

Sperenvanger 5 oktober 2022 10:51
Voor wie hem nog niet kende: https://xkcd.com/927/ :P
JBVisual @Sperenvanger5 oktober 2022 11:05
Aan de andere kant is dit natuurlijk wel een standaard die door meerdere grote fabrikanten samen ontwikkeld is.

Ja het is een extra standaard, maar wel eentje met intergratie van alle andere grote (HomeKit, Google home, AlexaAI, etc…)
Met de ondersteuning van de grote 3 heeft deze nieuwe standaard een grote kans van slagen.

Ik zag het namelijk niet gebeuren dat Google gebruik zou gaan maken van de HomeKit standaard visa versa.

Het is vooral te hopen dat we na verloop van tijd alle nieuwe producten native met deze nieuwe taal zullen gaan werken ipv zoals nu een laagje bovenop hun eigen systeem is.
(Wat op dit moment ook begrijpelijk is omdat het omzetten soms gewoon technisch niet mogelijk is)
Groningerkoek @Sperenvanger5 oktober 2022 11:51
Gezien de lange lijst van grote bedrijven die hieraan meedoen, ligt het in de lijn der verwachting dat over een tijdje dit de enige echte standaard is. Dat er daarnaast nog wat kleine bedrijven zijn die hun eigen specifieke lijn zullen aanhangen doet daar niets af, als de consument die niet koopt en er op AliXpress niet intrapt verdwijnt dat snel genoeg van de markt.
robertlinke @Sperenvanger5 oktober 2022 10:57
daar dacht ik ook meteen aan ;)
DrPoncho @Sperenvanger5 oktober 2022 12:27
En dat is drie, op naar de dubbele cijfers :D
Verwijderd @Sperenvanger5 oktober 2022 16:40
Ik kan me niet voorstellen dat iemand deze niet kent, aangezien ieder artikel over standaarden vol staat met mensen die deze link als een macro hebben ingesteld op iedere toets die ze niet nodig hebben ;)

Daarnaast weet ik niet of het echt toepasbaar is. Het hele idee van Matter is dat er nu geen standaard is, de bedrijven die serieus zijn in smart home hebben allemaal hun eigen standaarden en eigen apps. Je hebt wel Zigbee bijvoorbeeld, maar hoe dat weer communiceert met Google Home of je Apple apparaten is afhankelijk van de fabrikant.
Matter is juist bedoeld om als sausje daar overheen te komen. Het is geen nieuwe standaard in de zin van Zigbee of Z-Wave, maar een manier om die te integreren. Er is dus niet een nieuwe standaard, er is nu eindelijk een standaard waar die er tot op heden helemaal niet was (in ieder geval niet met een naam, aangezien ieder bedrijf hun eigen implementatie mooi in hun eigen sullen heeft verwerkt).

En nee het zal echt niet alle problemen oplossen, maar deze comic is in mijn ogen niet helemaal dekkend bij de context.
ultimasnake 5 oktober 2022 10:46
Dat zou mooi zijn, kopen wat je wilt en samen laten praten. Een ‘droom’ die ik al tot realiteit heb gemaakt met Homey maar eigenlijk niet nodig zou moeten zijn (al bied Homey meer dan ‘knop a bestuurd lamp b’)
beerse @ultimasnake5 oktober 2022 11:48
Homey is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Vooral met zigbee apparatuur doen ze naar mijn idee hun best.

Hopelijk gaan ze ook matter en thread ondersteunen. Voor matter zie ik geen probleem, dat zou in de software moeten kunnen.
Voor Thread is het een ander verhaal dat gebruikt in de homey de zelfde hardware als zigbee, hopelijk kan dat samen, anders moeten wij, de gebruikers, kiezen tussen zigbee en thread of extra hardware aanschaffen.
ultimasnake @beerse5 oktober 2022 12:29
Zeker, ben ook erg benieuwd gezien ze tot heden volgens mij geen enkel standpunt naar buiten hebben gebracht over het wel of juist niet ondersteunen van deze nieuwe technieken
beerse @ultimasnake5 oktober 2022 16:11
Misschien zijn ze zich nogal sterk aan het beraden. Er zat een redelijke voortgang in de ontwikkeling bij atom. Maar terug kijkend is dat een beetje gestopt toen de informatie over matter en thread de wereld in kwam. Misschien stonde ze toen de andere kant op en willen ze daar toch wel in mee met als gevolg dat het hele ontwerp en zo opnieuw moet met alle vertraging van dien. Met de achtergrond van atom en de homey is dit mijn verachting. Tel daarbij de hoop dat ze het gaan redden.
ultimasnake @beerse6 oktober 2022 08:28
Toevallig komt er de 12de een keynote, hopelijk brengen ze weer wat moois net als de advance flows (en dus matter/thread)

https://youtu.be/9DATKmF3rfk
xFeverr 5 oktober 2022 11:24
Het is nu de vraag wat het gaat worden. Want dat apparaten met elkaar kunnen praten betekent niet dat ze dat ook gaan doen. Ik heb het gevoel alsof dat nu wel verwacht wordt.

Mijn Smart TV en mijn zonnescherm zitten bijvoorbeeld ook in hetzelfde Wifi-netwerk en kunnen in principe met elkaar praten. Maar dat doen ze niet, want mijn TV weet niet wat een zonnescherm is en mijn zonnescherm snapt niet wat een TV is. Ik denk dat je ditzelfde ook met Matter moet verwachten, met een paar verbeteringen dan.

Zo zou de Philips Hue app ondersteuning kunnen krijgen voor Matter-verlichting. Dus, alle verlichting die Matter-compatibel zijn en zich aan dat deel van de standaard houden, kunnen in de Philips Hue app verschijnen. Dit is wat ze nu ook doen met Zigbee-verlichting, Zolang het zich aan de spec houdt, gaat het werken. Maar eigen ontwikkelde Hue-features die geen onderdeel zijn van de Zigbee-standaard, gaan natuurlijk niet werken op lampen van derden, want die kunnen dat niet. En ook specifieke functies van een lamp van een derde gaan niet werken in de Hue-app, want de ontwikkelaars van de Hue app kennen die functies niet. Dit gaat natuurlijk ook gewoon met Matter gebeuren.

Je Matter-compatibele strijkplank of wasmachine gaat dus niet werken in de Hue-app. De app kan ermee praten, maar zal dat niet doen. Want het is een app voor verlichting, niet voor wasmachines.

Hou dus goed in de gaten welk platform je wilt gebruiken. Dat je Google Home dus ook Matter kan praten zal niet betekenen dat alles erop en ermee gaat werken. Als Google nog geen interface heeft gebouwd voor dat specifieke apparaat, ga je het ook niet kunnen bedienen.

Dus: wees enorm blij met zoiets als Matter, maar verwacht niet dat alles met alles gaat werken. Wil je echt vanalles bedienen, moet je nog steeds op zoek gaan naar een platform/app die dat ook doet. (Home Assistant bijvoorbeeld).
Groningerkoek @xFeverr5 oktober 2022 11:47
Mijn Smart TV en mijn zonnescherm zitten bijvoorbeeld ook in hetzelfde Wifi-netwerk en kunnen in principe met elkaar praten. Maar dat doen ze niet, want mijn TV weet niet wat een zonnescherm is en mijn zonnescherm snapt niet wat een TV is. Ik denk dat je ditzelfde ook met Matter moet verwachten, met een paar verbeteringen dan.
Maar met de nieuwe standaard kun je dan wel je verschillende apparatuur (mits Matter protocol) in dezelfde app onderbrengen en op die manier de gewenste logica aanbrengen. Dat is al een enorme verbetering ten opzichte van hoe het nu is met al die verschillende en vaak merk-eigen protocollen.

(tenminste dat mag ik aannemen, anders is dit de zoveelste faal om smarthome echt smart te krijgen)

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 17:24]

xFeverr @Groningerkoek5 oktober 2022 11:51
alleen als die app ook daadwerkelijk die verschillende soorten apparatuur ondersteund natuurlijk. Als mijn TV matter-compatibel zou zijn (ik weet niet of dat kan? maar dat doet er verder niet toe), betekent dat nog steeds niet dat ik mijn TV kan bedienen in de app van mijn matter-compatibele zonnescherm. Maar ik krijg van sommige reacties het gevoel dat dat ergens wel verwacht wordt.

Het betekent overigens wel dat iemand een app kan maken die zowel TV's als zonneschermen bestuurt, maar iemand moet dat wel maken. Dat is het pluspunt. Maar dat kon met Zigbee bijvoorbeeld ook al.
Groningerkoek @xFeverr5 oktober 2022 12:16
Er zal wat tijd overheen gaan, maar ik verwacht wel dat er uiteindelijk apps komen die met erg veel apparatuur om kunnen gaan. Als fabrikanten app's blijven uitgeven die vooral alleen hun eigen spul aanstuurt, dan ontstaat er een gat in de markt voor een app die met zoveel mogelijk apparatuur werkt, daar kun je dan prima een bedrijf voor oprichten. Ik ben met gemak bereid om 100,- per jaar te betalen voor een app met een goede UI die ik draai op een iPad aan de muur en op mijn telefoon die actief wordt onderhouden om de functionaliteit van apparatuur van alle grote merken te ondersteunen, en met mij vele anderen denk ik.
Hee_Martijn 5 oktober 2022 10:37
Goede zaak! Ben benieuwd hoe een en ander in de praktijk zich uit gaat pakken, maar voorlopig ben ik positief.
Twam @Hee_Martijn5 oktober 2022 10:53
Over 3 jaar:
Matter 2.0
Matter 2.1 LowEnergy
BlueMatter 1.2 met Bluetooth-ondersteuning
Matter 1.6 Pro
Matter 2.1 SuperSpeed

Ik hoop dat ik ernaast zit, echt waar, maar vooralsnog ben ik sceptisch. Met een beetje mazzel kunnen ze de boel bij elkaar houden en besluitvormingsrondes net zolang laten duren tot ze het allemaal eens zijn, maar het risico is dan weer dat sommige van de grote jongens dat te lang vinden duren en maar op eigen houtje dingen gaan doen. Je wil eigenlijk dat dit soort standaarden zich zo weinig/langzaam mogelijk ontwikkelen, omdat het om dingen gaat die gewoon lang ondersteund moeten blijven. Grote bedrijven willen daarentegen vlotte productontwikkeling en enige vorm van product obsolescence (planned of niet). Dat lijkt me toch een lastig spanningsveld.

Naja, en standards-organisaties hebben geen goede naam. Ik krijg nog steeds spontane zenuwtrekjes als ik terugdenk aan hoe ik het idee van een beeldscherm met USB C-kabel aan m'n moeder moest uitleggen :+
Groningerkoek @Twam5 oktober 2022 11:54
Zolang nieuwe app's de oude versies van Matter ondersteunen kun je verschillende generaties Matter apparatuur met alle gemak naast elkaar gebruiken. En ik ben hier wel positief over, want niemand koopt een nieuwe thermostaat die alleen met de nieuwe app werkt als die al zijn oude zooi ook moet vervangen.
bramv101 5 oktober 2022 11:55
Wat is er mis met KNX?
Evi @bramv1015 oktober 2022 12:03
De prijs; zigbee lampje kost een paar euro, terwijl het industriële KNX schakelaar of sensor als snel 100+ is.

Tel daarbij dat mensen niet denken in investering of stabiliteit, maar in prijs en gemak (in die volgorde) en je hebt het niet eens over dezelfde markt.
Polydeukes 5 oktober 2022 10:52
Ik las dat SONOS zich ook heeft aangesloten bij de Alliantie, maar nog geen uitspraken heeft gedaan over ondersteuning ervan. Daarnaast moeten we nog maar afwachten hoeveel van de bestaande producten in de toekomst ook Matter ondersteunen. Ik hoop van wel, maar het is natuurlijk een uitgelezen kans voor fabrikanten om nieuwe producten te slijten.
beerse @Polydeukes5 oktober 2022 16:16
Voor audio en video apparatuur zal de ondersteuning in het begin vooral in de aansturing zitten: Dat ze een signaal afgeven als er iemand aan de knoppen zit zodat andere apparatuur geschakeld kan gaan worden. Of dat ze zich van een afstand laten besturen, zoals veel apparatuur dat nu ook al laat doen.

Mijn homey en de google chromecast: Als casten start, dan zet de homey direct het audio volume op 50%. Als het casten stopt, dan schakelt ze de geluidsapparatuur weer terug op het standaard signaal, ook als die versterker uit staat.

Of/waar/hoe ze ook audio en/of video signaal gaan transporteren of synchroniseren zal de toekomst leren.
Opxah 5 oktober 2022 10:58
In ben benieuwd in hoeverre reeds verkochte hardware ondersteuning gaat krijgen voor Matter. En bedoel ik niet een standaard bridge, want ik verwacht dat die wel een software update gaan krijgen voor Matter. Maar juist de (bestaande) randapparatuur zonder bijbehorende bridge kunnen gebruiken via Matter lijkt mij een mooie toevoeging. Denk bijvoorbeeld aan sensoren en lampjes.
beerse @Opxah5 oktober 2022 16:18
Met dat matter vooral software is, ga ik er van uit dat de vele bridges zoals homey dat wel gaan ondersteunen. Of ze ook het bijgaande hardware protocol (Thread) gaan bieden is afhankelijk van de aanwezige hardware. Het zou met de zelfde hardware als zigbee kunnen maar of dat samen kan wordt een uitdaging.
Ed Vertijsment 5 oktober 2022 11:31
Ik heb momenteel een hue opzetje hier, kan dat samenwerken met matter?
BaszCore @Ed Vertijsment5 oktober 2022 12:06
Staat letterlijk in het artikel maar om je vraag te beantwoorden: Ja.

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