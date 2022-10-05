Nieuwe Google Home-app toont smarthomehub-functie voor Pixel Tablet

De Pixel Tablet lijkt een functie te krijgen om te dienen als hub voor smarthome-apparatuur. Dat blijkt uit screenshots van de nieuwe Home-app die later dit jaar moet uitkomen. Die lekte uit en staat inmiddels openbaar online.

In de Home-app zit een menu voor een dock dat vermoedelijk voor de Pixel Tablet is, meldt Mishaal Rahman van Esper.io. De codenamen daarvoor zijn korlan and yuzu. De code bevat ook een link naar de Play Store voor een Nest Dock Manager, vermoedelijk een app voor de tablet voor gebruik met een dock.

Als gebruikers de dock gebruiken, kunnen ze in de Home-app de tablet en dock toewijzen aan een ruimte en meenemen in routines die gebruikers aanmaken voor die ruimte. Verdere details over hoe dat precies zou werken, zijn er nog niet.

De nieuwe Home-app staat op APKMirror, maar Rahman en anderen die het hebben geprobeerd, raden af om het in gebruik te nemen, omdat veel functies nog ontbreken en de app instabiel is. Bovendien is duidelijk dat hij is gemaakt voor intern gebruik. Dat is te zien aan het 'dogfood'-logo en het debug-menu in de app. Google kondigde de nieuwe versie van de Home-app dinsdag aan.

Google Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.ioGoogle Home-app 2022, bron: Mishaal Rahman/Esper.io

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-10-2022 12:00 8

05-10-2022 • 12:00

8

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Reacties (8)

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gaskabouter 5 oktober 2022 13:01
Als dit betekent dat er een dock is met ingebouwde controller voor zigbee ben ik verkocht. Wat er anders met hub wordt bedoeld weet ik niet want dan lijkt het me een gewone variant van de home app, waar je ook alles mee kan bedienen?
F-I-X @gaskabouter5 oktober 2022 14:24
Denk idd dat het een tablet is die in een dock de functionaliteit krijgt van de kleinere HUB's zoals ze er nu al zijn en ge-undocked als normale tablet.
Denk eerlijk gezegd niet dat er nog geïnvesteerd gaat worden in iets van Zigbee als Matter de nieuwe standaard gaat worden.
Maar Homeassistant heeft geloof ik wel de mogelijkheden (als is het geen Google natuurlijk) om iets te doen met dongles en een eigen gemaakte HUB/controle paneel.
gaskabouter @F-I-X5 oktober 2022 14:29
Matter is toch gewoon een standaard en geen vervanger voor zigbee of z wave? Je zult nog steeds een controller nodig hebben en matter gaat dan meer over het aan elkaar knopen van al die protocollen toch?

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 22 juli 2024 17:55]

!GN!T!ON @gaskabouter5 oktober 2022 14:42
Volgens mij moet je hier Zigbee en Z-wave een beetje zien als het transport, vergelijkbaar met bijvoorbeeld WiFi en Ethernet, en Matter als communicatie standaard, (API) die over dat transport verstuurd kan worden.

De opvolger van Zigbee wordt Thread (zie dit tweakers artikel bijv. review: De eerste stap naar een smarthome - Wegwijs uit de populairste platforms)

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 17:55]

JPe2 @gaskabouter6 oktober 2022 12:12
Nee , Matter is is evenals Zigbee, een communicatie protocol.
Verwijderd @gaskabouter6 oktober 2022 12:51
Matter is toch gewoon een standaard en geen vervanger voor zigbee of z wave?
Klopt, Matter zegt niets over de communicatielaag. De 'opvolger' van Zigbee is Thread en wordt samen met Matter ontwikkeld:
https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_(network_protocol)

/edit: spuit11, had de pagina eerst moeten vernieuwen...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:55]

HedgehogWL @gaskabouter5 oktober 2022 14:13
Ik verwacht dat dat dan een modus is zoals de interface standaard op de Nest Hub is? Ik kan me voorstellen dat mensen met zo'n Hub het idee hebben dat ze ook een tablet in huis halen, maar dat in de praktijk tegenvalt. Andersom gedacht zou je ook een tablet als Hub kunnen gebruiken op de momenten dat je 'm niet nodig hebt en bespaart je dit dus de aankoop van een Nest Hub.
marco275 8 oktober 2022 13:38
Helaas heeft Google met al zijn wijsheid besloten om de electronica afvalberg wat groter te maken door de minimale ondersteunde Android versie te verhogen naar 8.
Ik gebruikte mijn oude telefoon voornamelijk voor mijn smart home. Dat kan nu helaas niet meer

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