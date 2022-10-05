Nieuwe Google Home-app toont smarthomehub-functie voor Pixel Tablet

De Pixel Tablet lijkt een functie te krijgen om te dienen als hub voor smarthome-apparatuur. Dat blijkt uit screenshots van de nieuwe Home-app die later dit jaar moet uitkomen. Die lekte uit en staat inmiddels openbaar online.

In de Home-app zit een menu voor een dock dat vermoedelijk voor de Pixel Tablet is, meldt Mishaal Rahman van Esper.io. De codenamen daarvoor zijn korlan and yuzu. De code bevat ook een link naar de Play Store voor een Nest Dock Manager, vermoedelijk een app voor de tablet voor gebruik met een dock.

Als gebruikers de dock gebruiken, kunnen ze in de Home-app de tablet en dock toewijzen aan een ruimte en meenemen in routines die gebruikers aanmaken voor die ruimte. Verdere details over hoe dat precies zou werken, zijn er nog niet.

De nieuwe Home-app staat op APKMirror, maar Rahman en anderen die het hebben geprobeerd, raden af om het in gebruik te nemen, omdat veel functies nog ontbreken en de app instabiel is. Bovendien is duidelijk dat hij is gemaakt voor intern gebruik. Dat is te zien aan het 'dogfood'-logo en het debug-menu in de app. Google kondigde de nieuwe versie van de Home-app dinsdag aan.