Google Home-app krijgt interface voor bedienen tv's

De Google Home-app heeft bij sommige gebruikers een interface gekregen om compatibele tv's te bedienen. Dat kon al met Nest Hub-speakers, maar moet ook mogelijk worden vanaf de telefoon. De interface is hetzelfde als op de speakers.

De bediening voor tv's is al te zien bij gebruikers die een testversie hebben van de Home-app, zeggen gebruikers in een Reddit-thread. De functie is in elk geval zichtbaar in versie 2.62.1.9, maar het is onduidelijk of iedereen met die versie de controls ziet. Daarmee lijkt het erop dat Google de functie in de nabije toekomst in de reguliere versie van de app wil integreren.

De bediening voor tv's zit alleen bij gebruikers in de app die hun tv gekoppeld hebben. Dat kan niet bij iedere tv, omdat er ondersteuning voor moeten zitten in de software. Daarbij gaat het dus niet om Cast, waarmee gebruikers kunnen streamen naar een tv alsof het een Chromecast is. Onder meer eigenaren van Samsung- en LG-tv's kunnen dat. Samsung liet eerder al tv's vanaf telefoons bedienen via SmartThings.