Google brengt nieuwe opties uit voor Cast en delen, en hernoemt Nearby Share

Google brengt een aantal nieuwe features uit voor de Cast- en de deelfunctionaliteit in Android. Het gaat onder andere om makkelijkere manieren om bestanden te delen met bepaalde apparaten en een uitbreiding van het snel pairen van bluetoothapparaten.

Het gaat om verschillende features voor Google Cast en andere Android-functionaliteit. Google gaat zijn Nearby Share-functie onder andere samenvoegen met Samsungs Quick Share-functie. Nearby Share gaat voortaan verder als Quick Share. Dat wordt voortaan een standaardfunctie in ieder Android- en Chromebook-apparaat. Het nieuwe Quick Share wordt dan een standaardfunctie bij het delen van bijvoorbeeld afbeeldingen. Gebruikers kunnen daarmee apparaten in de buurt zoeken om bestanden te delen. Google zegt verder samen te werken met verschillende fabrikanten zoals LG om Quick Share voortaan standaard mee te leveren op Windows-pc's.

Andere nieuwe functies zijn onder meer de uitbreiding van Fast Pair naar Chromecast-apparaten. Later moet die functie ook beschikbaar komen op Google-tv's. Door de functie in Cast te integreren, wordt het vanuit ieder Chromecast-apparaat mogelijk met nieuwe bluetoothapparaten te verbinden of de verbinding daarvan te verleggen.

Daarnaast werkt Google samen om de Chromecast-functionaliteit naar meer apps te brengen, waaronder TikTok. Eerder werd al bekend dat dat gebeurt met LG-tv's. Verder komt Android Auto naar meerdere auto's. Ook kunnen elektrische auto's in de toekomst informatie over de accu delen met Google Maps, zodat het tijdens de navigatie makkelijker wordt om het accupercentage te volgen.

Google komt ook met een nieuwe output switcher voor Android. Dat is het menu waarmee het volume kan worden geregeld. Het wordt in Output Switcher 2.0 mogelijk om het geluid te wisselen tussen verbonden apparaten en de volumebediening wordt verbeterd met een nieuwe UI. Voor Pixel-apparaten wordt het makkelijker om onderling mediabestanden uit te wisselen. Google voegt voor ontwikkelaars ook een optie toe om een 'persistent Cast-pictogram' te tonen. Daarbij staat het Cast-icoon altijd in beeld als gebruikers dat willen, in plaats van dat dat dynamisch gebeurt terwijl de gebruiker dat mogelijk niet wil.