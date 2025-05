Google voegt functie toe aan Pixel 8 Pro die lichaamstemperatuur kan meten

Google heeft de eerste featuredrop voor zijn Pixel-telefoons van het jaar uitgebracht. Er is onder meer een functie toegevoegd aan de Pixel 8 Pro waarmee gebruikers hun lichaamstemperatuur kunnen meten. Ook bevat de update enkele generatieve-AI-functies.

Meten van lichaamstemperatuur

Met de temperatuursensor van de Pixel 8 Pro is het na de update mogelijk om de lichaamstemperatuur van gebruikers te meten, laat Google weten. Gebruikers moeten hiervoor via de Thermometer-app hun voorhoofd scannen. De resultaten kunnen vervolgens worden opgeslagen in de Fitbit-app. Voorheen kon deze sensor enkel gebruikt worden om de temperatuur van voorwerpen te meten, aangezien Google nog geen goedkeuring van de gezondheidsautoriteit had om er lichaamstemperatuur mee te meten.

Magic Compose-functie

Er zijn verder nog enkele functies toegevoegd die gebruikmaken van generatieve AI. Een daarvan is Magic Compose, waarmee gebruikers een opgesteld bericht kunnen laten herschrijven in verschillende stijlen. Hiermee kunnen gebruikers volgens Google berichten onder meer 'bondiger' of 'professioneler' maken. Deze functie komt beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwere telefoons. Op de Pixel 8 Pro werkt de functie on-device, terwijl de AI-verwerking op de andere smartphones via de cloud plaatsvindt.

Circle to Search-functie

De Pixel 8-serie krijgt verder de 'Circle to Search'-functie, die Google eerder deze maand al had aangekondigd. Als gebruikers de homeknop of navigatiebalk ingedrukt houden, kunnen ze Google oproepen, waarna het mogelijk is iets te omcirkelen op het scherm. Dat kan tekst of een object zijn. Vervolgens wordt dat onderdeel van een zoekopdracht, die behalve de uitgeknipte afbeelding ook tekst kan bevatten. Gebruikers kunnen ook een specifieke vraag stellen over de uitgeknipte afbeelding, die vervolgens via AI beantwoord wordt. Deze functie moet ook beschikbaar komen voor de Samsung Galaxy S24.

De update zorgt er verder voor dat Nearby Share wordt samengevoegd met Samsungs Quick Share-functie. Daardoor gaat Nearby Share voortaan verder als Quick Share, zoals al eerder bekend werd. Voor de Pixel Watch komt Audio Switch beschikbaar. Daarmee moet het makkelijker worden om de Pixel Buds Pro op verschillende gekoppelde apparaten te gebruiken. Als gebruikers bijvoorbeeld overschakelen van de Pixel Watch naar een Pixel-telefoon, wordt laatstgenoemde automatisch verbonden met de Pixel Buds. Als gebruikers weer terug wisselen, geldt hetzelfde voor de verbinding met de oortjes. Tot slot voegt Google de 'Photomoji'-functie toe aan de Berichten-app. Daarmee moet het mogelijk worden om automatisch een object op een foto om te zetten in een emoji.

De featuredropupdate moet tussen vandaag en de komende weken worden uitgerold, laat Google weten. Tegelijk met de bekendmaking van de nieuwe functies kondigt het bedrijf een nieuwe kleurvariant aan van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro: mint. De mintkleurige telefoon komt meteen beschikbaar.