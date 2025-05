Atlassian patcht ernstige remotecode-executionbug in Confluence en Jira

Meerdere oudere versies van bedrijfssoftware van Atlassian zijn kwetsbaar voor een ernstige remotecode-executionbug. De bug zit in onder andere Confluence en maakt het mogelijk voor een aanvaller om zonder authenticatie code uit te voeren op een server.

Atlassian waarschuwt voor die kwetsbaarheid, die wordt getrackt als CVE-2023-22527. Ook het Nationaal Cyber Security Centrum en het Digital Trust Center waarschuwen voor de gevolgen van die bug, die een CVSS-score van 10 krijgt en daarmee als een zeer hoog risico wordt ingeschaald. Volgens Atlassian zijn versies 8.x en ouder kwetsbaar, vanaf versies 8.5.0-8.5.3. Het bedrijf heeft daar inmiddels een patch voor uitgebracht en raadt beheerders aan die zo snel mogelijk door te voeren.

De kwetsbaarheid is een bug in verschillende softwarepakketten van Atlassian, waaronder vooral Confluence en Jira. Het gaat om een bug die een remotecode-execution mogelijk maakt. Door de bug uit te buiten, is het mogelijk voor aanvallers om van een afstand zonder authenticatie code uit te voeren. Het NCSC noemt onder andere denial-of-serviceaanvallen of het stelen van gebruikersgegevens als mogelijke risico's. Atlassian geeft geen details over hoe de kwetsbaarheid werkt, maar zegt dat het gaat om een template-injectionbug.

Inmiddels is er online een proof of concept verschenen van de bug, al bevat die nog geen werkende exploit. Wel wordt daarin uitgelegd hoe de kwetsbaarheid misbruikt kan worden. Om die reden acht het NCSC het risico op misbruik als hoog. Het Digital Trust Center waarschuwt dat de schade bij misbruik aanzienlijk kan zijn.

Securitybedrijf Shadowserver stelt dat er in Nederland in ieder geval 180 Confluence-omgevingen benaderbaar zijn via internet. Daar vallen ook omgevingen onder die kwetsbaar zijn.