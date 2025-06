Cybersecuritywaarschuwingen van DTC stegen in 2023 van 35.000 naar 156.000

Het Nederlandse Digital Trust Center waarschuwde in 2023 140.000 keer een bedrijf voor een mogelijke kwetsbaarheid. Sinds juni 2021 gebeurde dat al 156.000 keer. De organisatie zegt dat dat komt omdat het makkelijker wordt bedrijven te waarschuwen en er meer bronnen worden ingezet.

Dat schrijft demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Digital Trust Center. Die organisatie begon in 2021 met een proef om niet-vitale, Nederlandse bedrijven securityadvies te geven. Het gaat dan om bedrijven die systemen openbaar aan internet hebben hangen waarvan bekend is dat er kwetsbaarheden in zitten. Het DTC vraagt bedrijven daarvoor om lijsten met IP-adressen.

Het DTC, dan onder het ministerie van Economische Zaken valt, zette die proef later voort vanwege het succes. Anderhalf jaar na de start van de pilot had de instantie 5200 waarschuwingen gestuurd. In juli vorig jaar ging het nog om 35.000 waarschuwingen. In de afgelopen zes maanden is het aantal waarschuwingen enorm opgelopen tot 156.000, waarvan 140.000 in 2023 plaatsvonden. "Deze groei is mede mogelijk gemaakt doordat er zijn meer relevante bronnen zijn ontsloten", schrijft Adriaansens.

Wat ook meespeelt in de groei is dat het DTC nauwer is gaan samenwerken met het CSIRT-DSP en het Nationaal Cyber Security Centrum, een stap die in 2022 al werd aangekondigd. Ook wijst het DTC op het centraal loket dat het vorig jaar opzette, waar beveiligingsonderzoekers makkelijk kwetsbaarheden kunnen delen met al die instanties. "Daarnaast heeft het DTC het waarschuwingsproces verbeterd en verder geautomatiseerd waardoor het met een klein team zeer efficiënt kan bijdragen aan de weerbaarheid van ondernemend Nederland", schrijft het DTC.

Het DTC richt zich bij de waarschuwingen specifiek op bedrijven die niet als vitaal worden aangemerkt. Zulke bedrijven, zoals banken of waterbedrijven, worden weer door het NCSC gewaarschuwd.