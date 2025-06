Rijksoverheid brengt NIS2-Quickscan uit ter voorbereiding op NIS2-richtlijn

De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel uitgebracht om voor organisaties inzichtelijk te maken hoe zij zich kunnen voorbereiden op de aankomende NIS2-richtlijn. Volgens de nieuwe richtlijn moeten bepaalde ondernemers eind 2024 voldoen aan strengere beveiligingseisen.

De NIS2-Quickscan is vooral bedoeld voor IT- en cybersecurityspecialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties, zegt het Digital Trust Center. De tool schotelt hen veertig ja-neevragen voor, waarmee zij bewust worden gemaakt van de status van de digitale weerbaarheid in hun organisatie. Ook stelt de Quickscan per thema technische of organisatorische maatregelen voor, die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties.

De NIS2 is een technologische richtlijn die is opgelegd door de Europese Commissie. De richtlijn gaat over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. De NIS2 volgt de NIS uit 2016 op en brengt nieuwe regels met zich mee. Daarnaast moeten meer sectors voldoen aan de richtlijn. Afgelopen oktober bracht de Rijksoverheid al een tool uit waarmee organisaties kunnen inschatten of zij onder de richtlijn vallen.

De NIS2-richtlijn is nog niet van toepassing op Nederlandse bedrijven. Omdat het om een Europese richtlijn gaat, moeten Europese lidstaten, waaronder Nederland en België, deze eerst nog omzetten naar nationale wetgeving. Daar hebben de lidstaten tot eind 2024 voor.