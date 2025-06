OnLeaks toont renders van iets dikkere Samsung Galaxy Z Flip6

OnLeaks heeft renders naar buiten gebracht van de komende Samsung Galaxy Z Flip6. De telefoon lijkt in de renders vrij veel op zijn voorganger: de Galaxy Z Flip5. Zo heeft ook dit toestel een 6,7"-scherm met daarin een punchholecamera in het midden.

De Galaxy Z Flip6 is op veel punten vergelijkbaar met zijn voorganger, constateert Smartprix, dat de renders samen met OnLeaks naar buiten bracht. Zo heeft het apparaat uitgeklapt afmetingen van 165x71,7x7,4mm, vrijwel dezelfde afmetingen als de Galaxy Z Flip5 heeft. Wel is het nieuwe model 0,5mm dikker dan zijn voorganger. Dat suggereert volgens Smartprix dat de accu iets groter is. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat de telefoon een accucapaciteit van 4000mAh heeft, een toename van ongeveer acht procent.

Dichtgeklapt heeft het toestel opnieuw een scherm van 3,4 inch. Daarboven zit een dualcamera van 12 megapixel met een flits. Beide schermen behouden hun 120Hz-refreshrate.

Het apparaat draait volgens Smartprix op een Snapdragon 8 Gen 3, met verschillende opties voor opslag en geheugen. Het besturingssysteem wordt waarschijnlijk One UI 6.0, gebaseerd op Android 14. Naar verwachting verschijnt de telefoon tussen juli en augustus. In augustus verschijnt mogelijk ook de Galaxy Z Fold6, waarvan woensdag renders zijn verschenen.