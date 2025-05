Samsung Galaxy Z Flip5

We schreven het eerder dit jaar al eens: 2023 is het jaar van de foldables. Steeds meer fabrikanten brengen een vouwbaar exemplaar uit. En nu steeds meer bedrijven kijken naar de Nederlandse markt, krijgt Samsung er dus steeds meer concurrentie bij. De Galaxy Z Flip4 werd links en rechts ingehaald door toestellen die meer mogelijkheden bieden en een groter scherm aan de buitenkant hebben. Het was dan ook geen verrassing dat Samsung de opvolger, de Galaxy Z Flip5, ook heeft voorzien van een groter scherm. Een ander punt waarop de concurrentie het anders deed, was het scharnier. Andere fabrikanten proberen op allerlei manieren de vouwrand in het flexibele binnenscherm weg te werken en de twee helften plat tegen elkaar aan te zetten. Ook dat is iets wat Samsung met de Flip5 heeft gedaan.

Als we naar de specificaties op papier kijken, lijkt er verder niet zoveel te zijn veranderd. Behalve een snellere processor en een model met meer geheugen lijkt de Flip5 dus erg op de Flip4. De introductieprijs is echter met 40 euro omhooggegaan. Nu Samsung de hete adem van andere fabrikanten van foldables in zijn nek voelt, is het de vraag of de Flip5 zich staande weet te houden in de foldable markt. Samsung heeft inmiddels meer dan genoeg ervaring met foldables en je zou je kunnen afvragen of de kleine hoeveelheid veranderingen die de Flip5 bevat, betekent dat deze markt nu volwassen is geworden. We hebben de Flip5 flink aan de tand gevoeld en vergeleken met het model van vorig jaar en de Galaxy S23. Wij hadden ook graag nog een directe concurrent als de Motorola Razr 40 Ultra meegenomen, maar dat toestel was helaas niet voorhanden.