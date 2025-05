Waar tabletvormige foldables als de Samsung Galaxy Z Fold6 nog steeds duur, een tikje experimenteel en voor een beperkte doelgroep interessant zijn, gaan 'klaptelefoons' al een stukje meer mainstream. Dit soort telefoons zijn nog lang niet te koop voor de bedragen waarvoor de meesten hun nieuwe smartphone uitzoeken. Toch zie ik ze steeds vaker terug in de trein en op andere openbare plekken waar je eerder een doorsnede van de samenleving tegenkomt, dan op de Tweakers-redactie. Praktisch gezien is het voordeel van een klaptelefoon ook gewoon makkelijk uit te leggen. Een toestel ter grootte van een normale smartphone klap je dicht tot een lekker klein doosje dat perfect in een broekzak past. En belangrijk voor wie hecht aan goede selfies: met behulp van het coverscherm zet je jezelf op de foto met de beste camera's die het toestel heeft.

Voor wie in Nederland of België een nieuwe klaptelefoon zoekt, zijn twee merken veruit het relevantst: Samsung en Motorola. Flip-telefoons van andere fabrikanten, zoals OPPO, Honor en Xiaomi, vind je hier in de winkels haast niet terug. De twee spelers die hier wel actief zijn, presenteerden onlangs kort na elkaar hun nieuwste generatie vouwtelefoon. In deze review zetten we ze tegenover elkaar: de Motorola razr 50 Ultra en de Samsung Galaxy Z Flip6.

Om met de Z Flip6 te beginnen: Samsung belooft voor de opvolger van de Z Flip5 vooral incrementele verbeteringen. Voor spannende innovaties op het gebied van foldables moet je niet bij deze fabrikant zijn, ook al is Samsung de marktleider. Misschien zijn de praktische beloftes van een betere camera, grotere accu en langere software-updates in de praktijk ook wel fijner dan een nog fraaier, dunner design. In ieder geval prettig is dat de introductieprijs van 1199 euro niet is gestegen ten opzichte van die van het oude model, dat inmiddels nog zo'n 750 euro kost. Minder dan een maand na introductie is de Z Flip6 overigens ook al flink in prijs gedaald; bij de goedkoopste aanbieders duikt de prijs al onder de 900 euro.

Motorola's razr 50 Ultra is de opvolger van de vorig jaar goed ontvangen razr 40 Ultra. Ook dit toestel beschikt over ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger, maar met een nog groter coverscherm, dat bijna de hele bovenkant van de telefoon inneemt. De fabrikant belooft verder een verbeterde camera, grotere accu en voor het eerst een waterdichte behuizing. Evenals vorig jaar brengt Motorola naast het Ultra-model ook een gewone razr 50 uit. Dat toestel heeft een tragere soc, een kleiner coverscherm en een andere cameraopstelling, waarmee de prijs op ongeveer 900 euro uitkomt. De razr 50 Ultra werd voor dezelfde 1199 euro geïntroduceerd als de Z Flip6, en kost in de meeste uitvoeringen nog steeds zoveel. Een variant is nu in de aanbieding voor 999 euro.