Fabrikanten kondigen eerste producten aan met 'light-versie' 5G

Diverse fabrikanten hebben producten aangekondigd met 5G RedCap, een 'light'-variant op de reguliere 5G-standaard die onder meer bedoeld is voor sensors en wearables. RedCap is nieuw in de 5G-standaard.

Fabrikanten laten de producten zien op telecombeurs Mobile World Congress, dat deze week plaatsvindt in Barcelona. De RedCap-specificaties, een afkorting voor Reduced Capabilites ofwel beperkte capaciteiten, zitten in 3GPP Release 17. Ze regelen onder meer een lager stroomverbruik in combinatie met lagere bandbreedte en hogere latency voor gebruik in apparaten met kleine accu's of op batterijen. Daarbij gaat het onder meer om wearables voor consumenten en sensors of beveiligingscamera's voor industrieel gebruik. Ten opzichte van eerdere standaarden als NB-IOT en LTE-M, kan RedCap hogere snelheden aan, heeft het een lagere latency en een verminderd stroomverbruik.

Er zijn voor zover bekend nog geen wearables met 5G RedCap, maar onder meer TCL komt al wel met een dongle die RedCap ondersteunt. Die maakt gebruik van de Qualcomm X35-modem om RedCap mogelijk te maken. Concurrent MediaTek ondersteunt in het M60-modem ook RedCap. Naast TCL zijn ook onder meer ZTE en Huawei bezig met RedCap-producten. RedCap kan werken op alle frequenties waarop 5G ook werkt. Providers moeten dit wel ondersteunen in hun netwerk. Dat vereist standalone-5G, iets wat nu nog niet beschikbaar is in de Benelux. De huidige 5G-netwerken zijn non-standalone en dus afhankelijk van een ankerband op 4G om te functioneren.