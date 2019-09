Amazon maakt eigen concurrent voor iot-netwerken van providers

Amazon gaat een netwerk van iot-apparaten maken op de 900Mhz-band. Dit netwerk met de naam Sidewalk kunnen klanten vervolgens gebruiken om apparaten te lokaliseren. De eerste daarvan wordt een hondentracker. Amazon gaat daarmee concurreren met providers.

Amazon Ring Fetch

Omdat de 900MHz-band relatief goed bereik heeft, is een relatief laag aantal apparaten genoeg om een gebied te dekken. Vervolgens kunnen iot-apparaten kleine hoeveelheden data via het netwerk verspreiden. Voorbeelden daarvan zijn regenmeters en sensors in brievenbussen om eigenaren te laten weten dat er post is als ze niet thuis zijn.

Het eerste product dat Amazon ervoor heeft bedacht is de Ring Fetch, een tracker voor huisdieren die een signaal geeft als het dier buiten een vooraf gesteld gebied komt. Dat product komt volgend jaar uit, zo liet Amazon weten op een eigen evenement.

Met Sidewalk, waarvan Amazon deze week het protocol vrijgeeft, gaat Amazon concurreren met veel providers. Mobiele providers hebben nu onder meer netwerken op basis nb-iot, lora en lte-m met hetzelfde doel als Amazon Sidewalk. Amazon heeft niet gesproken over een release buiten de Verenigde Staten. In de Benelux zou Amazon de 900MHz-band niet kunnen gebruiken, omdat die niet open is voor vrij gebruik.