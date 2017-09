Vodafone start met zijn nb-iot-netwerk

Vodafone gaat beginnen met het aanbieden van diensten via zijn nb-iot-netwerk. Narrowband-internet-of-things is een afgeleide van 4g en is bedoeld voor apparaten die maar weinig data versturen en ontvangen. De provider publiceert geen prijzen voor de dienst.

Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld sensoren in prullenbakken of op parkeerplaatsen neerzetten om de status ervan bij te houden en door te seinen naar een centrale computer, zegt Vodafone. De provider heeft een pagina online gezet voor het nb-iot-netwerk. Vodafone zal de dienst alleen aan bedrijven aanbieden.

Nb-iot is een lpwan, een low power wide area network. Providers kunnen met dergelijke netwerken een groot bereik creëren met weinig masten, terwijl apparaten tot jarenlang kunnen doen op een accu. De technologie die Vodafone gebruikt is een afgeleide van het huidige 4g en maakt gebruik van gelicenseerd spectrum. Dat is in tegenstelling tot bijvoorbeeld lora. Lora zit op een frequentie waar iedereen gebruik van mag maken. Dat doet bijvoorbeeld het Nederlandse The Things Network. Ook KPN gebruikt lora.

Vodafone heeft geen prijzen online gezet voor de dienst. De provider heeft een video online gezet, waarin enkele bedragen genoemd staan, maar die zijn volgens de provider alleen ter illustratie. Vodafone bespreekt de kosten voor diensten via nb-iot alleen met bedrijven op aanvraag.