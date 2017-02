Door Arnoud Wokke, vrijdag 24 februari 2017 10:00, 12 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Sodaq heeft een campagne op Kickstarter gezet voor en ontwikkelbordje met een nb-iot -ontvanger. Het bordje is compatibel met een Arduino en moet mensen in staat stellen toepassingen voor de 4g-variant te ontwikkelen.

De standaardversie van het bordje bevat een u-blox Sara n2-chip voor het verwerken van het signaal van het nb-iot-netwerk. Nb-iot is een variant op standaard 4g voor het internet-of-things. Het vereist weinig bandbreedte en weinig stroom, wat het geschikt maakt voor apparaten met bijvoorbeeld een kleine accu die alleen af en toe wat data willen doorgeven. Het concurreert met onder meer lora en sigfox.

Sodaq heeft ook een Deluxe-variant gemaakt met gps. De chip daarvoor maakt niet alleen verbinding met het Amerikaanse GPS-systeem, maar ook met de Europese variant Galileo. Beide varianten zijn volgens de Kickstarter-pagina klaar voor productie en het bedrijf wil de producten in juni leveren. Sodaq wil 20.000 euro ophalen met de campagne, die vrijdagochtend van start gaat.

Het bordje heeft een microsim-slot waar een simkaart in moet voor een verbinding met een nb-iot-netwerk. Sodaq werkt samen met T-Mobile Nederland om Nederlandse backers een simkaart van de provider en een jaar kosteloze toegang tot het nb-iot-netwerk te geven. T-Mobile kondigde vorig jaar aan te beginnen met nb-iot in Nederland. Het bordje zal ook werken met Vodafones nb-iot-netwerk in Nederland. Het Belgische Orange werkt ook aan nb-iot-netwerk waarmee dit bordje overweg zal kunnen.

Het Nederlandse bedrijf is geen onbekende op Kickstarter. Eerder had het al campagnes voor een lora-ontwikkelbordje en een Arduino-bord op zonne-energie. De NB-IoT Arduino Shield-campagne is te vinden op Kickstarter. Het bedrijf vraagt 45 euro voor de standaardversie en 75 euro voor de Deluxe-versie met gps.