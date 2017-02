Door Julian Huijbregts, vrijdag 24 februari 2017 09:17, 5 reacties • Feedback

Fujifilm komt in 2018 met twee nieuwe objectieven voor het X-systeem. Op zijn roadmap heeft de Japanse camerafabrikant een ultragroothoek en een telelens met vast brandpunt geplaatst. Veel details geeft Fujifilm nog niet, maar het lijkt om lichtsterke objectieven te gaan.

Fujifilm heeft al een 10-24mm f/4-groothoekzoom in het assortiment voor zijn systeemcamera's, maar in 2018 komt daar een nieuwe groothoekzoom bij. Wat brandpuntsafstand betreft lijkt deze in hetzelfde bereik als de bestaande 10-24mm te komen, blijkt uit de plaatsing op het schema. De schim die Fujifilm van het objectief toont, is groter dan het huidige model. Dat zou kunnen duiden op een lichtsterker objectief, met bijvoorbeeld een diafragma van f/2.8.

Verder komt er een teleobjectief met een vast brandpunt. Vermoedelijk gaat het om een 200mm-objectief, afgaande op de plaatsing op de roadmap. Het lijkt een fors objectief te worden, wat aangeeft dat het een lichtsterk objectief zal zijn met een diafragmaopening van f/2.8 of groter.

Het gaat in beide gevallen om objectieven voor de Fujifilm X-systeemcamera's, die een aps-c-sensor hebben. Wanneer in 2018 de groothoekzoom en teleprime op de markt komen is nog niet duidelijk. In 2017 brengt Fujifilm een 80mm f/2.8 macrolens met stabilisatie uit, die lens stond al langer op de roadmap. Ook komen er twee objectieven voor filmmakers uit dit jaar: de 18-55mm en 50-150mm T2.9.