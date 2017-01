Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 08:34, 0 reacties • Feedback

Fujifilm kondigt de X-T20-systeemcamera aan. Het toestel beschikt net als topmodel X-T2 over een 24,3-megapixelsensor van het aps-c-formaat, 325 autofocuspunten en een 4k-filmfunctie. Daarnaast presenteert Fujifilm de X100F, met eveneens dezelfde beeldsensor.

In de Fujifilm X-T20 zit een sensor van het aps-c-formaat. Voor autofocus maakt de camera gebruik van fasedetectiepunten op de sensor. Fotograferen kan met maximaal acht beelden per seconde. In 4k-resolutie filmt de X-T20 met framerates tot 30fps. In full-hd-resolutie is dat maximaal 60fps.

De spiegelloze camera heeft een elektronische zoeker die gebruikmaakt van een oledpaneel met een resolutie van 1024x768 pixels. Aan de achterkant van de camera zit een 3"-aanraakscherm. Bij het vorige model was dat nog geen touchscreen. Het toestel heeft wifi en kan op afstand bediend worden via een app.

De Fujifilm X-T20 is de opvolger van de X-T10, die op zijn beurt een kleinere en goedkopere versie was van de X-T1. Dat concept herhaalt Fujifilm bij het nieuwe model; in veel opzichten is de X-T20 gelijk aan de in juli vorig jaar aangekondigde Fujifilm X-T2. Het duurdere topmodel onderscheid zich met een grotere verstevigde behuizing, een elektronische zoeker met een hogere resolutie en een hogere fotografeersnelheid.

Een euroadviesprijs is nog niet bekendgemaakt, maar in het Verenigd Koninkrijk kost de camerabody 799 pond. In de VS is dat 900 dollar. Ook komen er bundels met 16-50mm-lens of de 18-55mm f/2.8-4 OIS. Eind februari moet het toestel te koop zijn.

Samen met de X-T20 kondigt Fujifilm de X100F aan. Dit is een camera met een vast 23mm f/2.0-objectief. Het nieuwe model beschikt over dezelfde 24,3-megapixelsensor als de X-T20 en X-T2, maar de 4k-filmfunctie ontbreekt. Ook heeft de geavanceerde compactcamera minder autofocuspunten. Met 91 stuks zijn dat er wel meer dan in het vorige X100-model. De camera filmt in fullhd-resolutie met maximaal 60fps. Fotograferen kan met maximaal acht beelden per seconde.



Net als de voorgaande X100-modellen heeft de X100F een hybride zoeker. Gebruikers kunnen door een hendeltje over te halen schakelen tussen digitale of optische weergave in de zoeker. Bij het activeren van de digitale zoeker schuift er een lcd-module met een resolutie van 1024x768 pixels in de zoeker.

Fujifilm heeft aanpassingen aan de behuizing gemaakt. Zo is er een joystick toegevoegd voor het selecteren van focuspunten en met de draai knop om de sluitertijd aan te passen, kan nu ook de iso-waarde ingesteld worden. Halverwege februari komt de X100F op de markt voor 1299 dollar of 1249 pond. Een euroadviesprijs is nog niet bekend.