Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 10:38, 23 reacties • Feedback

Het uitfaseren van de roamingkosten heeft Proximus afgelopen jaar 36 miljoen euro aan omzet gekost en dit jaar neemt dat toe tot 61 miljoen euro. Dat maakt de mobiele aanbieder bekend bij de kwartaalcijfers. Het aantal Proximus-klanten neemt toe.

Voor het laatste kwartaal van 2016 schrijft Proximus een impact op de omzet van 11 miljoen euro toe aan de gevolgen van het afschaffen van de roamingtarieven. Het gaat bij alle genoemde bedragen om die van Proximus zelf en dochteronderneming Tango.

Sinds 30 april vorig jaar is er een overgangsregeling in aanloop naar 15 juni dit jaar, waarop roamingkosten in de EU verleden tijd zijn. Veel providers zijn er al toe overgegaan hun roamingtarieven drastisch te verlagen.

Proximus schreef er in het vierde kwartaal 17.000 nieuwe klanten bij voor zijn tv-dienst, die nu in totaal 1,49 miljoen klanten heeft. Bij vast internet was er ook groei, met 15.000 nieuwe klanten tot 1,92 miljoen abonnees. Vaste telefonie verloor 8000 abonnees waarmee Proximus nu 2,69 miljoen klanten voor bellen met een vaste lijn heeft. Het aantal postpaid-klanten voor mobiele telefonie steeg met 45.000, maar prepaid daalde met dezelfde hoeveelheid.

De totale kwartaalomzet kwam uit op 1,49 miljard euro en dat was 0,8 procent lager dan vorig jaar. De nettowinst steeg met 8,5 procent tot 523 miljoen euro.