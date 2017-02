Door Julian Huijbregts, vrijdag 24 februari 2017 10:50, 40 reacties • Feedback

Vrijdag maken mensen melding van het feit dat hun Google-account automatisch is uitgelogd. Ook kampen mensen met inlogproblemen. Google voert een onderzoek uit, maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor beveiligingsdreigingen.

Hoeveel Google-accounts er zijn uitgelogd is niet duidelijk, maar het probleem lijkt wijdverspreid te zijn en wereldwijd op te treden. Google erkent de problemen op Twitter en heeft op zijn supportwebsite een melding geplaatst.

Volgens Google is er geen aanwijzing dat het uitloggen van de accounts verband houdt met phishing of andere beveiligingsdreigingen. Het is niet duidelijk waardoor er plots veel accounts onverwacht zijn uitgelogd, de zoekgigant geeft daar nog geen verklaring voor en zegt onderzoek te doen.

Sommige gebruikers melden dat zij moeite hebben om weer in te loggen op hun account. Google schrijft dat er bij het ontvangen van een sms-code voor tweetrapsauthenticatie vertraging kan optreden. Het bedrijf verzoekt gebruikers een nieuwe poging te wagen of back-upcodes te gebruiken.

Sommige Google Wifi- en OnHub-apparaten hebben door de inlogproblemen automatisch een reset gekregen naar de fabrieksinstellingen. In een e-mail aan gebruikers van die apparaten schrijft Google dat dit komt door een probleem met de Google Accounts-engine. Gebruikers moeten hun apparaat opnieuw instellen.