Door Olaf van Miltenburg, maandag 15 mei 2017 13:17

De Belgische provider Mobile Vikings stopt maandag met roamingkosten, een maand voordat de kosten in de Europese Unie afgeschaft worden. De extra kosten die klanten in het buitenland betalen, verdwijnen voor zowel prepaid als abonnementen.

Klanten hoeven niets te doen voor de wijziging, meldt Mobile Vikings. Als klanten in het buitenland bellen, sms'en of data gebruiken, betalen ze evenveel als wanneer ze dat vanuit België zouden doen, meldt de aanbieder. Dataverbruik binnen de bundel is daarmee zonder kosten, buiten de bundel betalen klanten het standaardtarief van 10 eurocent per MB.

Klanten met een prepaidkaart met Focus Bellen en met een abonnement betalen buiten de bundel 20 eurocent per minuut in andere EU-landen, voor Focus Data is dat 40 eurocent per minuut. Voor prepaidkaarten vervallen de dataroamingpakketten; bestaande pakketten kunnen opgebruikt worden tot de vervaldatum. Gratis bellen en sms'en naar andere Mobile Vikings-klanten, het zogenoemde Vikingvoordeel, blijft voorbehouden voor gebruik binnen de landsgrenzen.

Mobile Vikings is niet de enige aanbieder die anticipeert op het afschaffen van de roamingkosten in de EU per 15 juni. Begin dit jaar stopte Robin Mobile bijvoorbeeld al met roamingkosten en eind april deed Scarlet in België hetzelfde.