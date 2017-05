Door Olaf van Miltenburg, maandag 15 mei 2017 14:09, 18 reacties • Feedback

Asus levert maandelijks gemiddeld vijfduizend tot zesduizend ZenWatch-exemplaren, claimt de Taiwanese site DigiTimes op basis van bronnen bij leveranciers. Omdat de aantallen veel lager liggen dan verwacht, achten de leveranciers het waarschijnlijk dat Asus stopt met de ZenWatch.

Of Asus zelf daadwerkelijk heeft gerept over een besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de ZenWatch-lijn, meldt DigiTimes niet. De site heeft goede bronnen bij Taiwanese techbedrijven, maar lang niet alle geruchten blijken te kloppen.

Asus Nederland verbaast zich bij monde van pr specialist Marc Rademaker over de berichtgeving. "Het genoemde aantal van vijf- à zesduizend wereldwijd klinkt me als erg weinig in de oren, als ik naar de aantallen in de Benelux kijk. We zijn tevreden over de aantallen die we hier leveren en we hebben niets gehoord van het hoofdkantoor over eventueel stoppen." Precieze aantallen van de ZenWatch-leveringen geeft Asus Nederland niet.

Asus kondigde zijn eerste ZenWatch in 2014 aan. Vorig jaar augustus kwam het bedrijf met de ZenWatch 3. Lenovo stopte eerder met het werken aan nieuwe producten in de Moto 360-lijn van smartwatches, omdat er te weinig vraag was. Apple leverde in het vierde kwartaal van 2016 naar schatting van IDC 4,6 miljoen stuks van zijn Apple Watch, Xiaomi zou 5,2 miljoen wearables geleverd hebben en FitBit 6,5 miljoen.