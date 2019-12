IDC: aantal geleverde oordopjes en hoofdtelefoons verdrievoudigt in een jaar

Het aantal geleverde oordopjes en hoofdtelefoons is afgelopen jaar meer dan verdrievoudigd. Dat heeft analistenbureau IDC becijferd. De populariteit komt door het verschijnen van draadloze oordopjes en nieuwe hoofdtelefoons.

In het zomerkwartaal leverden fabrikanten in totaal 40,7 miljoen exemplaren van 'earwear', claimt IDC. Dat is fors meer dan de 11,9 miljoen producten in dezelfde periode een jaar geleden. IDC noemt onder meer Apple AirPods, Beats-hoofdtelefoons en Samsungs audioproducten van AKG als populaire producten op die markt. IDC laat oortjes en hoofdtelefoons beide vallen onder deze categorie. Het analistenbureau wijst erop dat de prijzen afgelopen jaar gedaald zijn, wat de populariteit heeft doen toenemen.

De audioproducten vormen nu bijna de helft van de markt die IDC aanduidt als wearables, met daarin verder smartwatches en fitnesstrackers. Ook daarvan stegen de leveringen, waardoor de hele markt voor wearables volgens IDC ongeveer is verdubbeld. Apple is marktleider met een marktaandeel van 48,1 procent, gevolgd door Xiaomi, Samsung en Huawei. Fitbit completeert de top vijf.