Vanquish- en Bayonetta-remaster komen op 18 februari uit voor PS4 en Xbox One

Een remaster van sci-fi-schietspel Vanquish verschijnt volgend jaar op 18 februari voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Deze uitgave wordt voor beide consoles gebundeld met een remaster van het spel Bayonetta.

Op basis van eerdere meldingen in de Microsoft Store werd de komst van deze twee remasters al vermoed, en uitgever Sega heeft de release nu officieel aangekondigd. Sony en Microsoft melden dat de twee games van ontwikkelaar PlatinumGames op zowel de PS4 Pro als de Xbox One X in 4k-resolutie en met 60fps te spelen zijn. Beide titels komen als enhanced-versie beschikbaar voor de One X.

De bundel met beide games verschijnt grofweg zo'n tien jaar na de release van de originele titels en gaat 40 euro kosten. De remasters van Bayonetta en Vanquish zijn ook los aan te schaffen, maar dan is de gezamenlijke prijs iets hoger dan de kosten voor de bundel.

Vanquish is een sci-fi-shooter waarin spelers een overgenomen ruimtekolonie moeten heroveren. Het spel kwam in 2010 uit voor de PlayStation 3 en de Xbox 360. Een pc-versie met ondersteuning voor 4k-resoluties verscheen in 2017 en eind 2017 werd de komst van Bayonetta 3 voor de Nintendo Switch aangekondigd, maar van die titel is nog altijd geen releasedatum bekend.

Bayonetta verscheen in oktober 2009 in Japan en begin 2010 in het Westen. Het spel kreeg in 2014 een opvolger voor de Wii U. In deze reeks draait het om de met vuurwapens uitgeruste heks Bayonetta, die het in een fictieve Europese stad moet opnemen tegen engelen en demonen.