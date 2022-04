Bayonetta 3 verschijnt in 2022 voor Nintendo Switch

Ontwikkelaar PlatinumGames heeft nieuwe beelden getoond van Bayonetta 3 en Nintendo maakt bekend dat het actiespel in 2022 voor de Nintendo Switch verschijnt. In welke periode de game uitkomt, is nog niet bekend. De game werd in 2017 aangekondigd.

De trailer van bijna vier minuten toont veel actie en 'voorlopige gameplay'. In de video is te zien dat Bayonetta met een Demon Masquerade-vaardigheid de controle over demonen kan overnemen, om zo grootschalige gevechten aan te gaan. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar een nieuwe stemacteur gebruikt voor hoofdpersonage Bayonetta.

Sinds de aankondiging in 2017 bleef het lange tijd stil rondom Bayonetta 3. PlatinumGames liet wel meermaals weten dat het spel nog in ontwikkeling was, maar nieuwe details of beelden hebben lang op zich laten wachten. Wanneer in 2022 het spel uitkomt, is nog niet duidelijk.

Vooralsnog komt Bayonetta 3 alleen naar de Nintendo Switch. De eerste Bayonetta-game kwam uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360 en daarna voor de Wii U. Deze game verscheen later ook als remaster voor de Xbox One, PS4 en pc. Bayonetta 2 is enkel beschikbaar op de Wii U en Switch.