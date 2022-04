Apple brengt weer update uit voor iOS 12 die kwetsbaarheden repareert

Apple heeft een update uitgebracht voor iOS 12 waarmee drie kwetsbaarheden worden gerepareerd. De zerodays werden mogelijk actief misbruikt. Met de update krijgen onder meer Apple-smartphones uit 2013 nog de beveiligingsupdate.

De iOS 12.5.5-update fixt kwetsbaarheden in CoreGraphics, WebKit en XNU. De twee kwetsbaarheden in CoreGraphics en Webkit zorgden er allebei voor dat willekeurige code uitgevoerd kon worden. Bij CoreGraphics ging het om aangepaste pdf-bestanden, bij WebKit konden meerdere types bestanden voor de problemen zorgen.

De kwetsbaarheid bij CoreGraphics, CVE-2021-30860, was door The Citizen Lab ontdekt en is verholpen door de input validation te verbeteren en zo een integer overflow te voorkomen. WebKit-kwetsbaarheid CVE-2021-30858 was door een anonieme onderzoeker gevonden. Apple verbeterde hierbij het geheugenbeheer om een use after free-probleem te voorkomen.

De XNU-kwetsbaarheid maakte het mogelijk om willekeurige code uit te voeren met kernel priviliges. Om dit te voorkomen heeft Apple de state handling verbeterd om een type confusion-probleem te voorkomen. Deze kwetsbaarheid heeft een CVE-nummer van CVE-2021-30869, al is dit nummer door het CVE-programma ingetrokken. Deze kwetsbaarheid is volgens Apple door Google-onderzoekers gevonden.

Met de iOS 12-update krijgen oudere smartphones en tablets, zoals de iPhone 5s uit 2013 en de eerste iPad Air en iPad mini 2 uit hetzelfde jaar, nog de beveiligingsupdate. Deze kwetsbaarheden zijn ook verholpen in iOS 14-updates. Apple brengt wel vaker beveiligingsupdates uit voor iOS 12; 12.5.4 verscheen in juni.