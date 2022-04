Beveiligingsonderzoeker: Apple negeert al maanden 3 ernstige zerodays in iOS 15

Apple negeert volgens een ontstemde beveiligingsonderzoeker drie door hem gemelde zeroday-kwetsbaarheden in iOS 15. Eén zeroday werd met iOS 14.7 gefixt, zonder hem daarvoor te belonen. Om zijn ongenoegen te uiten, deelt hij nu de details van de resterende kwetsbaarheden.

De beveiligingsonderzoeker, die zichzelf 'illusionofchaos' noemt, beweert tussen begin maart en begin mei vier aanzienlijke kwetsbaarheden te hebben ontdekt in Apples besturingssysteem, zo legt hij in een blogpost uit. Slechts één van de kwetsbaarheden zou gefixt zijn, alhoewel Apple volgens de onderzoeker niets over het voorval bekendmaakte. Hij kreeg ook geen beloning via het omstreden Security Bounty-programma van Apple. Na meerdere onbeantwoorde verzoeken voor uitleg besloot illusionofchaos de drie vooralsnog niet gedichte lekken te openbaren. Tot dusver heeft Apple nog niet inhoudelijk op de aantijgingen van de onderzoeker gereageerd.

Volgens illusionofchaos zou het in iOS 15 nog steeds mogelijk zijn om via de Game Center-app bij gevoelige gebruikersgegevens te komen. De betreffende zeroday zou het voor apps die geïnstalleerd zijn via de App Store mogelijk maken om toegang te krijgen tot de Core Duet-database. Daarin staan onder meer contacten, sms'jes, berichten en telefoonnummers. Ook het Apple ID-emailadres en de volledige naam van de gebruiker zouden op deze manier buitgemaakt kunnen worden. Ontwikkelaar Kosta Eleftheriou bevestigde dat er op deze manier inderdaad een exploit mogelijk is. Hij kwam eerder in het nieuws nadat hij Apple aanklaagde voor machtsmisbruik.

Illusionofchaos vermeldt in zijn blogpost daarnaast nog twee iets minder ernstige zerodays die Apple tot op heden niet behandeld zou hebben. De Nehelper Enumerate Installed Apps-zeroday geeft alle door de gebruiker geïnstalleerde apps de mogelijkheid om doelgericht te controleren of een specifieke app geïnstalleerd is op een iPhone. De Nehelper Wifi Info-kwetsbaarheid geeft door de gebruikers geïnstalleerde applicaties met toegang tot de locatiedata toegang tot huidige informatie over de wifiverbinding.

De enige door de onderzoeker gevonden kwetsbaarheid die vooralsnog verholpen is, is de Analyticsd-zeroday, waardoor door de gebruiker geïnstalleerde apps toegang hadden tot zeer gevoelige informatie. Onder meer medische gegevens, geslacht, leeftijd en andere sekse-gerelateerde data werd hierdoor toegankelijk. Illusionofchaos beweert dat Apple deze gebruikersdata om onbekende redenen verzamelt, wat zou botsen met diens nadrukkelijke focus op privacy.