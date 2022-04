Apple heeft ernstig macOS-lek met internetshortcuts nog niet volledig gedicht

Apple heeft een kwetsbaarheid gedicht die het mogelijk maakt om code uit te voeren door middel van internetsnelkoppelingen, maar die fix blijkt niet goed te werken. De prefix file:// wordt weliswaar geblokkeerd, maar de fix is hoofdlettergevoelig, dus File:// werkt nog wel.

Security-onderzoeker Park Minchan ontdekte de kwetsbaarheid, die zich bevindt in de inetloc-snelkoppelingen, die verwijzen naar een internetlocatie. Toch is hun bestemming om te buigen met de bovengenoemde prefix. Dat is niet de bedoeling, aangezien file:// in macOS Big Sur niet geaccepteerd wordt in een inetloc-snelkoppeling, maar Apple heeft schijnbaar per ongeluk deze regel in zijn OS hoofdlettergevoelig gemaakt, waardoor hij alsnog met gemak uit te buiten is.

Minchan had de kwetsbaarheid op 21 september al gemeld aan Apple, maar heeft tot op heden nog geen reactie gekregen. Ars Technica heeft de proef op de som genomen en wist de kwetsbaarheid uit te buiten op macOS Big Sur 11.6, de recentste versie van het besturingssysteem. Minchan waarschuwt dat dergelijke bestanden bij opening zonder enige verdere waarschuwing hun functie uitvoeren en dat voorzichtigheid met .inetloc-bestanden geboden is.