Parallels Desktop 17 is geschikt voor Apple- en Intel-chips en draait Windows 11

De nieuwe versie van virtualisatiesoftware Parallels Desktop 17 voor het draaien van Windows-toepassingen op de Mac biedt ondersteuning voor de Apple M1-soc en voor Intel-chips. De software ondersteunt macOS 12 Monterey en Windows 11.

De nieuwe versie van Parallels Desktop is uitgebracht. Met de virtualisatiesoftware kan Windows gedraaid worden op Apple-computers. De nieuwe versie werkt zowel op de Apple M1-soc als op Intel-chips en belooft een stuk sneller te zijn dan de vorige versie.

Zo moet de software tot zeven keer zo snel zijn in OpenGL-taken. Op een Mac met M1-chip belooft Parallels tot 33 procent sneller de Windows 10 op Arm Insider-preview te starten en tot 20 procent snellere schrijfprestaties bij gebruik van de Windows 10 op Arm Insider Preview. Ook moet DirectX 11 beter werken. Op Macs met een Intel-cpu moeten 2d-graphics in Windows tot 28 procent sneller werken dan bij Parallels Desktop 16.

Parallels Desktop 17 ondersteunt zowel host- als gastbesturingssysteem Apples macOS12 Monterey en het ondersteunt ook Linux en Windows 11. De preview van Windows 11 kan gedraaid worden in Desktop 17. De enige beperking is dat M1-gebruikers beperkt zijn tot het draaien van de Windows op Arm-versie.

De nieuwe versie van de software komt daarnaast met een aantal softwareverbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Onder meer heeft de software een vernieuwde displaydriver voor een betere game-ervaring op Windows. Ook herkent Desktop 17 het accupercentage van de Mac in Windows en wordt automatisch de energiebespaarmodus aangezet als de accu bijna leeg is.

Parallels Desktop 17 is voorzien van een virtuele tpm-chip waardoor gebruikgemaakt kan worden van BitLocker en Secure Boot in Windows 10 en 11. Ook heeft Parallels de Coherence-modus verbeterd, waardoor gebruikers alle Windows-schermen voor afsluiten, bijwerken en aanmelden in een venster kunnen weergegeven. Dat venster kan vervolgens geminimaliseerd worden. Ook kunnen gebruikers alle tekst of afbeeldingen slepen tussen Mac- en Windows-toepassingen. Parallels belooft daarbij betere ondersteuning voor USB-apparaten en verbeterd beheer van schijfruimte, met name in virtuele machines.

Parallels heeft een speciale versie ontwikkeld van de software voor de Mac Pro voor ontwikkelaars en IT-specialisten. Die versie maakt het mogelijk om een virtuele machine aan te maken vanaf een gekoppelde kloon en die versie heeft een verbeterde Visual Studio plug-in.

Parallels Desktop 17 is beschikbaar in drie versies. Een nieuw abonnement van de standaardeditie kost 80 euro per jaar, een eenmalige aankoop kost 100 euro. Een upgrade naar de nieuwe editie kost 50 euro. Parallel Desktop voor de Mac Pro kost 100 euro per jaar of 50 euro per jaar als upgrade van de standaardeditie. De zakelijke versie van Parallels Desktop 17 kost 100 euro per jaar.