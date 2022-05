Parallels maakt draaien Windows op Chrome OS mogelijk voor 70 dollar per jaar

Parallels Desktop voor Chromebook Enterprise is verschenen voor 70 dollar per jaar per gebruiker. De software maakt het mogelijk om Windows op Chrome Enterprise te draaien, zodat gebruikers Windows-programma's op Chromebooks kunnen inzetten.

Parallels Desktop voor Chromebook Enterprise is geïntegreerd in Chrome OS en de Google Beheerdersconsole voor het besturingssysteem. It-beheerders hoeven dan ook geen virtual desktop infrastructure in te richten en Windows draait ook offline op Chromebooks.

Gebruikers kunnen items op het klembord over en weer plakken bij de twee besturingssystemen. Ook zijn Windows-mappen als de Desktop, Documenten en Downloads door Chrome OS te benaderen en kunnen gebruikers mappen binnen Chrome OS delen met Windows. Verder kunnen gebruikers de resolutie van Windows-vensters afzonderlijk instellen en Windows in volledigeschermmodus draaien. Windows gebruikt de netwerkverbinding van Chrome OS, ook bij gebruik van een vpn, meldt Parallels verder. Gebruikers kunnen instellen dat alleen in Windows een vpn wordt gebruikt.

Om Parallels te kunnen gebruiken is een apparaat met Chrome OS 85 of latere vereist. Het bedrijf raadt minimaal een Intel Core i5 of Core i7 aan, in combinatie met 16GB ram en een 128GB-ssd. Minimale systeemeisen noemt Parallels niet.

Wel heeft Parallels een lijst van 'voorkeursapparaten' opgesteld die de software gegarandeerd soepel zouden draaien. Dat gaat om tien Chromebooks, van zes fabrikanten. Het virtualisatiebedrijf maakte afgelopen zomer bekend samen te werken met Google aan integratie van Parallels Desktop in Chrome OS.