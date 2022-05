HP kondigt onderwijs-Chromebooks aan met 14"-scherm en Intel Celeron-processor

HP heeft vijf nieuwe Chromebooks aangekondigd voor onderwijsinstellingen, waarbij de grootste en best uitgevoerde laptop de 14 G7 is. Deze kan met een Celeron N5100-processor worden geleverd, krijgt maximaal 8GB geheugen en 128GB eMMC-opslag.

HP Chromebook 14 G7

De Chromebook 14 G7 krijgt volgens HP een hd-webcam, twee microfoons en meerdere HDMI- en USB-C-poorten. Liliputing meldt dat het onderwijsinstellingen kunnen kiezen voor een Celeron N4500 of een Celeron N5100 met 4GB of 8GB lpddr4x-geheugen. De laptop krijgt eMMC-opslag, waarbij e46kunnen scholen kiezen of deze 32GB, 64GB of 128GB groot moet zijn.

Het 14"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, is optioneel aanraakgevoelig en kan tot 180 graden gekanteld worden. De Chromebook ondersteunt verder WiFi 6 en Bluetooth 5, heeft naast de genoemde poorten USB-A- en 3,5mm-poorten en heeft een microSD-kaartlezer. De behuizing van alle vandaag getoonde HP-laptops zijn gecertificeerd volgens de MIL-STD-810H-norm en kunnen volgens HP met schoonmaakdoekjes worden schoongemaakt, morsen 'tot 350 ml' aan en een val van 76cm op beton hebben. De laptops hebben daarnaast dezelfde 47Wh-accu.

De Chromebook 11 G9 EE is de kleinere variant van de 14 G7 en heeft een 11,6"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Ook dit scherm is als aanraakgevoelige variant te bestellen. Deze laptop mist de HDMI-poort en ondersteunt tot 64GB opslag.

Bij de Chromebook x360 11 G4 EE hebben scholen dezelfde processorkeuze als bij de 14 G7, al kan deze laptop maximaal 8GB geheugen en 64GB opslag aan. Deze laptop heeft een 11,6"-aanraakgevoelig-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. Het scharnier van de laptop kan 360 graden draaien. Deze laptop heeft twee USB-C- en twee USB-A-poorten, een 3,5mm-poort en een microSD-kaartlezer. Ook deze accu is 47Wh groot. De laptop heeft een 720p-webcam en een 8MP camera onder het toetsenbord. Deze laatste camera is gericht naar buiten in de tabletmodus. De laptop heeft twee microfoons en vier speakers.

Tot slot kondigt HP nog twee 11,6"-Chromebooks aan met een MediaTek MT8183-processor. Deze cpu heeft acht kernen. Het scherm van de 11MK G9 EE heeft een resolutie van 1366x768 pixels en is optioneel aanraakgevoelig. Deze laptop heeft USB-A- en USB-C-poorten, een 3,5mm-poort en een microSD-kaartlezer. De Chromebook ondersteunt WiFi 6 en Bluetooth 4.2, heeft een webcam en wordt geleverd met 4GB of 8GB geheugen en 32GB of 64GB eMMC-opslag. De x360 11MK G3 EE is net als de 11MK G9EE, alleen krijgt deze een aanraakgevoelig hd-scherm mee met Corning Gorilla Glass 3 en een 360-graden-scharnier.

Van links naar rechts: HP Chromebook 11 G9 EE, x360 11 G4 EE en de 11MK G9.

HP geeft geen prijzen voor de laptops, het is ook onduidelijk of de laptops wereldwijd te koop zullen zijn. De 11MK G9 EE en x360 11MK G3EE zijn in januari beschikbaar, de 14 G7 en 11 G9 EE zijn een maand later te koop. De x360 11 G4 EE is tot slot vanaf maart beschikbaar.