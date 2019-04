HP brengt zijn eerste 15,6"-Chromebook uit

HP introduceert een nieuwe zakelijke Chromebook. De laptop is de eerste Chromebook van HP met een 15,6''-scherm en numpad. HP vermeldt dat de laptop binnenkort in de VS in de verkoop zal gaan voor een beginprijs van 450 dollar.

De nieuwe Chromebook in de line-up van HP heeft een 15,6"-scherm met ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels, dunne schermranden en een Pentium 4417U-dualcore of een Core i5-processor, afhankelijk van het model. De laptop komt met 64GB emmc-opslaggeheugen, maar er zal ook een model verschijnen met 128GB opslag.

Verder heeft de 15,6''-Chromebook een touchscreen, 4GB ram en een full-size toetsenbord met achtergrondverlichting en numeriek eiland, vermeldt Notebookcheck. De behuizing van de Chromebook is van metaal en er zitten een micro-sd-kaartlezer en twee usb-c-aansluitingen op. De laptop kan via usb-c geladen worden. Met een adviesprijs van 450 dollar, omgerekend inclusief btw ongeveer 484 euro, zal de laptop in de mid-tot-high-end categorie vallen onder de HP Chromebooks.

Het is niet de eerste of meest opvallende Chromebook in de HP-familie. Zo bracht het Amerikaanse bedrijf eerder een aantal Chrome OS-laptops uit waarbij het scherm 360-graden gekanteld kon worden. HP introduceerde eerder ook al een Chromebook voor de zakelijke markt, ook bracht de fabrikant eerder dit jaar Chromebooks uit gericht op de educatieve markt.

Acer bracht vorige week ook al een Chromebook uit met een numeriek toetsenbord. Niet bekend is waarom er niet eerder Chromebooks verschenen met een numeriek eiland. Het toevoegen van numpads maakt de productie van een laptop wel duurder en de aanwezigheid ervan is vooral geliefd bij zakelijke gebruikers. Steeds meer laptopfabrikanten richten zich met Chromebooks op die zakelijke markt.

HP Nederland heeft nog niet laten weten of de Chromebook naar de Benelux komt en voor welke prijs de laptop hier dan beschikbaar zal zijn.