Google Chrome krijgt mogelijk Reader Mode voor vereenvoudigde webpagina's

De Google Chrome-testversie Canary heeft een ingebouwde Reader Mode. Met deze leesmodus kunnen gebruikers vereenvoudigde versies van webpagina's bekijken. Daarbij zijn alleen afbeeldingen, films en tekst te zien. Inhoud als advertenties en animaties komt dan te vervallen.

Dat schrijft ZDNet, die de Reader Mode als eerste opmerkte. Om de functie te activeren moeten gebruikers de laatste versie van Chrome Canary geïnstalleerd hebben. Vervolgens moet de gebruiker navigeren naar de chrome://flags/#enable-reader-mode-pagina, om daar de leesmodus in te schakelen. Na het opnieuw opstarten van de browser is de functie beschikbaar in het hamburgermenu rechtsboven in Chrome, waar op Distill page moet worden gedrukt.

ZDNet merkt op dat de functie nog in ontwikkeling is, maar dat de site wel heeft 'begrepen' dat er geen plannen zijn om de functie te verbeteren. Vermoedelijk bedoelt de site hiermee dat het van bronnen heeft gehoord dat er geen extra functies bij de modus komen en dat er alleen nog aan het verhelpen van mogelijke bugs werkt. Volgens ZDNet werkt Google sinds februari aan de leesmodus en is het een port van de simplified view-functie van de Chrome Android-app.

Met de Reader Mode kunnen gebruikers een sterk vereenvoudigde versie van een website bekijken. Bij een Tweakers-artikel krijgen lezers bijvoorbeeld alleen de kop, inleiding, tekst en een filmpje te zien. Alle overige zaken als reacties, advertenties en de opmaak van een website verdwijnen. De functie werkt nog niet feilloos; het in het voorbeeld omgezette artikel over de Capcom Home Arcade herhaalt zich na het Youtube-filmpje.

Onder meer Mozilla Firefox en Microsoft Edge hadden al ondersteuning voor een leesmodus. Het is onbekend wanneer de Reader Mode via de reguliere Chrome-versie beschikbaar komt.