Chrome OS krijgt in testversie ondersteuning voor meerdere accounts tegelijk

Google heeft ondersteuning voor het inloggen op meerdere accounts tegelijkertijd ingebouwd in Chrome OS. De functie zit in de Canary-versie van het besturingssysteem. Wanneer het beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers, is nog onduidelijk.

De functie is beschikbaar in de Account Manager, meldt Chrome Story. Daarin is het in de nieuwe Canary-versie mogelijk om in te loggen met een ander Google-account. Met de functie kunnen gebruikers een account voor school of werk combineren met een privéaccount op dezelfde laptop.

Vervolgens is het mogelijk in de browser of in apps om tussen de accounts te wisselen, om bijvoorbeeld informatie te delen met websites of toegang te krijgen tot aankopen in de Play Store. In september bleek al dat de functie eraan zat te komen, maar hij was tot nu toe niet actief.

Google heeft de functie niet zelf aangekondigd. Dat gebeurt vermoedelijk in een changelog van een komende versie van het besturingssysteem. ChromeStory kreeg de functie werkend op een Google Pixelbook, maar het ligt voor de hand dat deze zal werken op alle apparaten met Chrome OS.