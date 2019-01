GoPro voegt onbeperkte opslagruimte voor video's toe aan Plus-abonnement

Actiecameramaker GoPro heeft onbeperkte opslagruimte voor video's toegevoegd aan zijn abonnementsdienst Plus. Daarmee wil het bedrijf meer klanten trekken voor GoPro Plus, dat momenteel rond 185.000 gebruikers heeft.

Hero 7 Black

GoPro Plus had al onbeperkte opslag voor foto's, maar video's opslaan is tot nu toe beperkt op 35GB. Vanaf eind januari geldt die beperking niet meer, meldt GoPro. De actiecameramaker wil daarmee meer klanten trekken voor zijn Plus-dienst. Video's worden zonder beperkingen in resolutie of framerate opgeslagen op de servers van de fabrikant.

De onbeperkte opslag komt ook beschikbaar voor huidige klanten. Dat gebeurt eerst in de Verenigde Staten en op een later moment ook in de Benelux. Wanneer dat zal gebeuren, is niet bekend. In het Plus-abonnement zit verder een dienst om een vervangende camera te krijgen als de huidige stuk gaat, maar die is vooralsnog beperkt tot de Verenigde Staten. Die dienst komt later dit jaar in meer landen beschikbaar, maar of dat ook in de Benelux het geval zal zijn, is onbekend. GoPro Plus kost 5 dollar per maand.