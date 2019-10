GoPro introduceert Hero8 Black-actiecamera met drie optionele modules

GoPro heeft de Hero8 Black aangekondigd. De nieuwe actioncamera lijkt sterk op zijn voorganger. Grootste verschillen zijn de uitklapbare montagebevestiging, betere beeldstabilisatie en optionele Media Mod: een behuizing met microfoon waarop accessoires kunnen worden bevestigd.

Door de uitklapbare montagebevestiging aan de onderkant van de camera laat de Hero8 Black zich volgens GoPro sneller en gemakkelijker op een mount bevestigen. Het ontwerp verschilt verder nauwelijks van dat van de Hero7, maar de nieuwe actioncamera zou wel voorzien zijn van een lens die dubbel zo stootvast is.

De camera beschikt met HyperSmooth 2.0 over een verbeterde beeldstabilisatie voor trillingsvrije opnames. Deze is beschikbaar voor alle resoluties en framerates, en kent drie standen: aan, hoog en boost. Het eveneens nieuwe TimeWarp 2.0 stemt de snelheid van een timelapsevideo voortaan automatisch af op de beweging voor de lens, de gedetecteerde scène en het aanwezige omgevingslicht. De interessantste momenten in de timelapsevideo kunnen desgewenst ook worden 'vertraagd' naar de werkelijke snelheid.

De Hero8 Black biedt ook een LiveBurst-functie die drie seconden video opneemt; anderhalve seconde voor én na het moment van afdrukken. Achteraf kan de gebruiker het beste frame uit de LiveBurst als foto selecteren of de opname bewaren en delen als videoclip.

Samen met de nieuwe actioncamera brengt GoPro een optionele Media Mod op de markt. Het gaat om een behuizing waarin een betere microfoon is verwerkt, evenals een 3,5mm-aansluiting voor andere microfoons, een hdmi-uitgang en twee flitsschoenen voor de bevestiging van twee nieuwe accessoires. De Light Mod is een lamp met tien leds en een lichtwaarde van tweehonderd lumen. Daarnaast is er de Display Mod, een extra schermpje voor onder meer vloggers waarmee de gebruiker zichzelf kan zien tijdens het filmen.

Aan de cameraspecificaties is verder weinig veranderd. De Hero8 Black heeft net als zijn voorganger een 12-megapixelsensor en ondersteuning voor 4k-video-opnames op 60fps, naast 1080p-opnames op 240fps. De GoPro Hero8 Black is vanaf 15 oktober verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 430 euro. De Media Mod en de Display Mod kosten 80 euro per stuk. De Light Mod is te koop voor 50 euro.