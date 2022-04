Afbeeldingen GoPro Hero 9 verschijnen voor de officiële release

Er zijn afbeeldingen online gezet van de vermoedelijke GoPro Hero 9. Het apparaat, dat waarschijnlijk de Hero8 moet vervangen, heeft een kleurenscherm aan de voorkant, waarmee de fabrikant zich waarschijnlijk op vloggers richt.

GoPro heeft de Hero 9 nog niet officieel aangekondigd, maar afbeeldingen van de camera verschenen via de website WinFuture.de. De fabrikant lijkt de behuizing van de Hero 9 ongeveer gelijk te hebben gehouden aan de voorganger, met als verschil dat er een kleurenscherm is ingebouwd in de behuizing naast de cameramodule aan de voorkant. Verder is er over de specificaties nog weinig bekend.

Met de Hero 9 wil GoPro zich waarschijnlijk richten op vloggers en mensen die selfies willen maken. Door het scherm op de voorkant kunnen zij gemakkelijker zien wat zij aan het filmen zijn. Het blijft ook mogelijk om het beeld te zien via het grotere scherm aan de achterkant.

Omdat GoPro zelf nog niets heeft losgelaten over de vermoedelijke Hero 9, is nog niet bekend wanneer deze uit moet komen. Gezien het uitlekken van officieel uitziende afbeeldingen lijkt een release op korte termijn echter wel waarschijnlijk. Ook over de prijs is nog niets bekend.