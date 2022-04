AMD introduceert stilletjes Radeon RX 5300-videokaart voor desktops

AMD heeft zijn RX 5300-videokaart geïntroduceerd. Deze videokaart maakt gebruik van de RDNA-architectuur en is volgens de fabrikant bedoeld voor gamen op een 1080p-resolutie. De videokaart komt waarschijnlijk alleen beschikbaar voor oem's.

De RX 5300. Afbeelding via AMD

De Radeon RX 5300 toont grote gelijkenissen met de huidige RX 5300M-videokaart voor laptops. Beide videokaarten hebben 22 compute units en 1408 streamprocessors. Wel is de boostsnelheid van de nieuwe RX 5300 op 1645MHz hoger dan die van de mobiele variant, die een boostsnelheid van 1445MHz heeft. AMD noemt geen basiskloksnelheden. De fp32-rekenkracht van de RX 5300-videokaart bedraagt volgens het bedrijf 4,63tflops, terwijl dat bij de RX 5300M 4,07tflops is.

De RX 5300 heeft verder 3GB gddr6-geheugen met een 96bits-geheugenbus. De geheugensnelheid is 14Gbit/s, waarmee de bandbreedte 168GB/s bedraagt. Ook dit is identiek aan de mobiele RX 5300M. AMD positioneert de RX 5300 zelf tegenover de GTX 1650 van Nvidia. AMD rept niet over adviesprijzen en concrete releasedata. VideoCardz schrijft dat de RX 5300 een oem-videokaart is, waardoor deze dus niet los in de verkoop zal gaan.