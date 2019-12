Fabrikanten introduceren aangepaste RX 5500 XT-videokaarten

Meerdere fabrikanten hebben aangepaste modellen van de RX 5500 XT uitgebracht, de videokaart die AMD op 12 december aankondigde. Hieronder vallen onder andere Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, Sapphire en Powercolor. Veel modellen zijn al verkrijgbaar in Nederlandse webshops.

AMD introduceerde de RX 5500 XT-gpu's donderdag officieel. Deze gpu maakt gebruik van een Navi-gpu die gemaakt is op een 7nm-procedé. De videokaarten hebben allemaal een pci-e 4.0-interface en 4GB of 8GB gddr6-geheugen met een snelheid van 14Gbit/s. De RX 5500 XT moet concurreren met de GTX 1650 Super in het middensegment van de markt. Tweakers publiceerde donderdag een review van de RX 5500 XT en de GTX 1650 Super.

Fabrikanten kondigen geleidelijk hun eigen, aangepaste varianten van de RX 5500 XT aan. Zo kwam MSI op donderdag al met acht videokaarten. Asus heeft drie RX 5500 XT-videokaarten aangekondigd: een Strix-model met 8GB gddr6-geheugen, een Evo-variant met 8GB en een Evo-kaart met 4GB geheugen. Het Strix-model heeft twee fans, een maximale turbofrequentie van 1865MHz en een gameclock van maximaal 1737MHz. De Evo-modellen hebben eveneens twee fans en beschikken over vrijwel dezelfde kloksnelheden. Enkel de gameclock in 'gaming mode' ligt iets lager met 1733MHz. Beide varianten bevatten drie displayport 1.4-aansluitingen en een enkele hdmi 2.0b-aansluiting.

De Asus RX 5500 XT EVO (links) en RX 5500 XT Strix

Sapphire introduceert twee RX 5500 XT Pulse-kaarten en een RX 5500 XT Nitro+. Eerstgenoemde is beschikbaar met 4GB of 8GB gddr6-geheugen, terwijl de Nitro alleen met 8GB geleverd wordt. Beide modellen hebben een gameclock van 1737MHz en een boostclock van 1845MHz, waarmee de Nitro zich vooral moet onderscheiden met een ander uiterlijk en betere koelprestaties. Op het moment van schrijven is er alleen een Nitro+ Special Edition beschikbaar. Deze heeft twee fans met rgb-verlichting. Mogelijk komt Sapphire in de toekomst met een 'normale' Nitro+ zonder rgb-fans. Verder hebben de kaarten beide drie displayport 1.4-aansluitingen en een hdmi 2.0b-connector.

De Sapphire RX 5500 XT Nitro+ (links) en RX 5500 XT Pulse

Gigabyte brengt twee varianten van de RX 5500 XT uit, die beide met 4GB of 8GB geheugen beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om een OC-model met twee fans en een Gaming OC-variant met drie fans. De baseclock van de Gaming OC ligt iets hoger met 1685MHz tegenover 1647MHz bij de Gigabyte RX 5500 XT OC. Ook de gameclock van de Gaming OC is iets hoger met 1737MHz ten opzichte van 1733MHz bij het OC-model. De turbofrequentie van beide kaarten ligt op 1845MHz. Ook deze gpu's hebben drie displayport 1.4-connectors en een enkele hdmi 2.0b-aansluiting.

De Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC (links) en RX 5500XT OC

Powercolor introduceert twee 5500 XT-varianten. Een Red Dragon-kaart met twee fans heeft 8GB geheugen, een gameclock van 1737MHz en een boostclock van 1845MHz. Het bedrijf vermeldt daarnaast een basisklok van 1685MHz. Ook komt Powercolor met een RX 5500 XT met een enkele ventilator en 4GB geheugen. De kloksnelheden van dit model zijn ook lager: de gpu heeft een baseclock van 1607MHz, een gameclock van 1717MHz en een turbofrequentie van 1845MHz. Beide kaarten hebben een enkele displayport 1.4-aansluiting, een hdmi 2.0b-poort en een dvi-d-aansluiting.

De Powercolor RX 5500 XT Red Dragon (links) en RX 5500 XT 4GB

ASRock heeft drie RX 5500 XT-videokaarten uitgebracht: een Challenger-model met 4GB of 8GB geheugen en een Phantom-variant die alleen met 8GB gddr6 wordt geleverd. Alle drie de videokaarten beschikken over dezelfde kloksnelheden. De baseclock van de ASRock-gpu's is 1647MHz, de gameclock is 1733MHz en de boostclock is maximaal 1845MHz. De Phantom-kaart lijkt een iets luxer uiterlijk te bevatten, maar verder zijn de gpu's dus identiek. Ook de aansluitingen zijn hetzelfde met een drietal displayport 1.4-aansluitingen en een hdmi 2.0b-poort.

De ASRock RX 5500 XT Challenger (links) en de RX 5500 XT Phantom