MSI brengt acht Radeon RX 5500XT-videokaarten uit

MSI heeft acht RX 5500XT-videokaarten aangekondigd. De fabrikant komt met Gaming X- en Mech-varianten met opties voor 4GB of 8GB aan gddr6-geheugen. Van ieder model is ook een OC-uitvoering met iets hogere kloksnelheid beschikbaar.

De RX 5500XT-kaarten van MSI zijn gebaseerd op Navi-gpu's met 1408 streamprocessors. De gameclocks liggen, afhankelijk van het model, op maximaal 1737MHz met een turbofrequentie van 1845MHz. De videokaarten bevatten 4GB of 8GB aan gddr6-geheugen met een snelheid van 14Gbit/s. De videokaarten behoeven een enkele 8pins-aansluiting.

De MSI RX 5500XT Gaming X (links) en de MSI RX 5500XT Mech

MSI komt met twee verschillende modellen met ieder verschillende opties voor geheugenhoeveelheid en kloksnelheden. De Gaming X is een iets luxere variant met een meer geavanceerd koelsysteem en een backplate. Ook heeft de Gaming X rgb-verlichting. De Mech maakt op zijn beurt gebruik van een geüpgradede MSI Ventus-koeler. De RX 5500XT Mech heeft lagere kloksnelheden en geen rgb-leds.

Er gaan al langer geruchten rond over de RX 5500XT-gpu van AMD. Eerder deze maand verschenen enkele details over deze videokaarten. Het zou gaan om een consumentenvariant van de eerder aangekondigde RX 5500, die alleen verkrijgbaar is in oem-systemen. Het lijkt erop dat de RX 5500XT dan ook een vrijwel exacte kopie van de RX 5500-gpu is, met eventueel extra gddr6-geheugen. De specificaties zijn verder nagenoeg identiek. De gpu-sku en tdp zijn nog onbekend, dus mogelijk wijken de videokaarten daar iets van elkaar af, maar dat lijkt gezien de overige specificaties onwaarschijnlijk.

Volgens MSI verschijnen de RX 5500XT Gaming X en RX 5500XT Mech vanaf donderdag op de markt. Adviesprijzen noemt de fabrikant niet.

Model RX 5700XT RX 5700 MSI RX 5500XT Gaming X MSI RX 5500XT Mech RX 5500 Gpu Navi 10 XT Navi 10 XL Nnb (Navi 14 XT?) Nnb (Navi 14 XT?) Navi 14 XT Streamprocessors 2560 2304 1408 1408 1408 Baseclock 1605MHz 1465MHz Nnb Nnb Nnb Gameclock 1755MHz 1625MHz 1733MHz (OC: 1737MHz) 1717MHz (OC: 1733MHz) 1717MHz Turbofrequentie 1905MHz 1725MHz 1845MHz 1845MHz 1845MHz Geheugen 8GB gddr6 8GB gddr6 4GB / 8GB gddr6 4GB / 8GB gddr6 4GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugeninterface 256-bit 256-bit 128-bit 128-bit 128-bit Tdp: 225W 180W Nnb (150W?) Nnb (150W?) 150W Release Juli 2019 Juli 2019 12 december 2019 12 december 2019 Oem: nvt

De line-up van MSI