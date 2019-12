Samsung kondigt opvolger Galaxy A50-smartphone aan

Samsung heeft de opvolger aangekondigd van zijn Galaxy A50-smartphone. De Galaxy A51 heeft een oledscherm met een gat midden bovenin voor de frontcamera. Aan de achterkant zitten vier camera's, zegt de fabrikant.

De Galaxy A51 heeft een oledscherm van 15,1x6,8cm, met een diagonaal van 6,5" en een resolutie van 2400x1080 pixels. De Galaxy A50 heeft een scherm van 14,8x6,8cm en het scherm van de Galaxy A51 is dus iets langer en even breed. Aan de bovenkant zit een klein gaatje voor de 32-megapixelfrontcamera.

Aan de achterkant heeft Samsung vier camera's geplaatst. De primaire camera is een 1/2"-sensor met een resolutie van 48 megapixels, bijgestaan door een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrocamera met een resolutie van 5 megapixels. Ook is er een dieptesensor die helpt met het blurren van de achtergrond voor portretfoto's.

Het toestel draait op een Samsung Exynos 9611-soc, met vier Cortex A73-kernen op 2,3GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een ARM Mali G72MP3-gpu. Samsung produceert de soc op 10nm. De A51 heeft, afhankelijk van de versie, een werkgeheugen ter grootte van 4, 6 of 8GB en opslag van 64 of 128GB. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en gebruikers kunnen die opladen met maximaal 15W.

Samsung presenteerde ook de A71, de eerste smartphone van het merk met de eigen GW1-sensor met een maximale resolutie van 64 megapixels. De overige camera's zijn gelijk aan de A51. Het scherm en de behuizing zijn iets groter, terwijl de accu met 4500mAh iets meer capaciteit heeft. Er is nog niets bekend over een release in de Benelux voor de Galaxy A51 en A71.