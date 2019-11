Renders tonen Galaxy A51 met dunnere schermranden en kleiner cameragat

Er zijn renders gemaakt van de Galaxy A51 op basis van cad-bestanden. De renders tonen een toestel met dunne schermranden en een klein cameragat zoals de Note 10 dat ook heeft. Aan de achterkant zijn vier camera's zichtbaar, één meer dan bij de Galaxy A50.

De renders zijn te zien bij Pricebaba en aangeleverd door @OnLeaks. Die Twitter-gebruiker komt geregeld met renders naar buiten van smartphones die nog niet aangekondigd zijn. Volgens de informatie die gebruikt is voor de afbeeldingen heeft het toestel een 6,5"-scherm en zijn de afmetingen van de telefoon 158,4x73,7x7,9mm.

De Samsung Galaxy A50 van dit jaar heeft bijna dezelfde afmetingen, maar heeft een iets kleiner 6,4"-scherm. Dat is ook te zien aan de schermranden, die zijn bij de huidige variant wat dikker. Met name de rand aan de onderkant is dikker. Ook krijgt de nieuwe Galaxy A51 een kleiner cameragat, bij de huidige versie is dat een druppelvormige inkeping.

Uit de renders blijkt dat er vier camera's op de achterkant zitten. Het zou gaan om een reguliere camera, een telelens, een groothoeklens en een dieptesensor. De huidige Galaxy A50 heeft drie camera's en is niet voorzien van een telelens.

Volgens geruchten krijgt het toestel een oledscherm, een 4000mAh-accu, een Exynos 9611-soc en minimaal 4GB ram. De primaire camera zou voorzien zijn van een 48-megapixelsensor. Details over de camera's van de Galaxy A51 en andere nieuwe Galaxy A-modellen verschenen al in augustus. Vermoedelijk kondigt Samsung de Galaxy A51 volgend jaar aan. De voorganger werd in februari gepresenteerd en kost momenteel zo'n 250 euro.