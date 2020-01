Samsung Galaxy A71 en A51 komen eind januari uit voor 469 en 369 euro

Samsung brengt zijn Galaxy A71 en A51 eind januari uit in Nederland. De twee midrange-smartphones hebben ieder vier camera's aan de achterkant en een oledscherm met een klein gat voor de frontcamera.

De 469 euro kostende Galaxy A71 krijgt een op 8nm gefabriceerde Exynos 980-soc en heeft een 6,7"-scherm. De primaire camera van dit model is een exemplaar met een resolutie van 64 megapixel. In de honderd euro goedkopere Galaxy A51 zit een op 10nm gemaakte Exynos 9611-soc en een 48-megapixelcamera.

Beide toestellen hebben vier camera's aan de achterkant, maar geen telelens. Naast de primaire camera zijn er een ultragroothoekcamera, een dieptesensor en een macrocamera. Samsung maakt verschillende configuraties van de Android-telefoons; in de A51 zit 4, 6 of 8GB ram en in de A71 is dat 6 of 8GB. Welke uitvoeringen in Nederland en België uitkomen, is nog niet duidelijk.

Samsung kondigde de Galaxy A71 en A51 halverwege december al aan, maar toen was nog niet bekend wanneer de smartphones uit zouden komen en tegen welke prijs. De A71 komt uit in de kleuren zwart, zilver en blauw, en de A51 zal verschijnen in het zwart, wit en blauw.