SNS Bank voert gesprekken met Apple over ondersteuning van Apple Pay

SNS Bank is in gesprek met Apple over de invoering van Apple Pay. De bank maakte dit vrijdag zelf bekend via een tweet. Vanaf wanneer SNS Bank-klanten via Apple Pay met hun iPhone of Apple Watch kunnen afrekenen, is nog niet bekend.

De tweet van SNS Bank was een reactie op een klant die wilde weten of er al iets bekend was over de ondersteuning van Apple Pay. In het bericht noemt de bank Apple Pay een ‘interessante betaaloplossing’ en geeft SNS Bank te kennen dat er gesprekken met Apple gaande zijn. Meer informatie geeft de bank niet. "Als er meer details bekend zijn, lees je het op onze site", besluit de tweet.

SNS Bank zou binnenkort de achtste bank kunnen worden die in Nederland betalingen via Apple Pay mogelijk maakt. Inmiddels wordt de betaaldienst ondersteund door de drie grote banken ING, ABN Amro en Rabobank, evenals door bunq, Monese, N26 en Revolut.

Ook Belgische klanten bij een van die laatste vier banken kunnen afrekenen via Apple Pay. Daarnaast wordt Apples betaalmethode in België aangeboden door BNP Paribas Fortis, zijn twee dochterbanken Fintro en Hello Bank, en door Aion.