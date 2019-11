Rabobank maakt Apple Pay beschikbaar voor klanten

Klanten van de Rabobank kunnen vanaf dinsdag gebruikmaken van Apple Pay. Daarmee kunnen zij afrekenen met hun iPhone of Apple Watch. Het is de derde grote Nederlandse bank die Apple Pay aanbiedt.

De bank heeft zijn website daarop aangepast. Aanvankelijk stond er dat Apple Pay 'binnenkort' te gebruiken zou zijn, maar een exacte datum was niet bekend. De Rabobank is de laatste grote Nederlandse bank die de dienst aanbiedt. Eerder maakten ABN Amro en ING de dienst ook al beschikbaar. Ook bij bunq was Apple Pay al langer te gebruiken. Nederland is een van de laatste Europese landen waar Apple Pay beschikbaar komt.

Klanten van de bank moeten de functie nog wel zelf activeren. Dat kan in de Wallet-app op de telefoon. Daar moeten zij de Rabobank-app koppelen en de voorwaarden accepteren. Naast het betalen in winkels kunnen gebruikers ook bij bepaalde webshops afrekenen met Apple Pay. Het gebruik van de dienst is gratis bij de bank. Met de dienst kunnen klanten contactloos betalen. Transacties moeten worden bevestigd met FaceID of TouchID.