Apple Pay komt naar Nederland via ING-bank

De Nederlandse bank ING kondigt aan 'binnenkort' de betaaldienst Apple Pay in Nederland te gaan aanbieden. Een exacte datum of periode voor de introductie van de betaaldienst heeft de bank nog niet gegeven.

ING meldt alleen dat de dienst binnenkort wordt uitgebracht en dat er op korte termijn meer informatie over naar buiten komt. Op een speciale ING-pagina die aan Apple Pay is gewijd, zegt het bedrijf alleen dat het nog even duurt voordat klanten met hun Apple-apparatuur kunnen betalen en niet meer naar hun portemonnee hoeven te zoeken. Website Emerce heeft een woordvoerder van ING om meer informatie gevraagd, maar de voorlichter liet alleen weten dat de bank binnenkort meer bekendmaakt over wanneer de dienst beschikbaar komt.

De andere twee grote banken, ABN Amro en de Rabobank, hebben in tegenstelling tot ING nog geen informatie over het wel of niet aanbieden van Apple Pay bekendgemaakt. Twee weken geleden gaf de Rabobank wel meer duidelijkheid over de vraag waarom Apple Pay nog altijd niet breed in Nederland beschikbaar is, terwijl dat in België sinds eind vorig jaar al wel het geval is. Dat hangt onder meer samen met de lage betaaltarieven en het efficiënte betaalsysteem in Nederland, schreef iCulture op basis van een officiële brief van de bank. Daardoor zouden partijen als Apple te weinig geld kunnen verdienen met een eigen betaalsysteem. De Rabobank stelt dat Apple een behoorlijke vergoeding wil en ook aardig wat eisen stelt. Overigens is Apple Pay al in Nederland te gebruiken, maar dat geldt alleen voor klanten van BunQ en werkt alleen via work-arounds. BunQ biedt de dienst ook al in andere Europese landen aan.

Apple gaf tijdens de kersverse presentatie van de kwartaalcijfers aan dat Apple Pay tegen het einde van dit jaar in veertig landen beschikbaar moet zijn. Dat zijn er nu nog dertig, al gaf het bedrijf verder geen details. Apple zei alleen dat het transactievolume van Apple Pay is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden.