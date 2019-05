Oud-Google-topman Eric Schmidt stapt uit de raad van bestuur van Alphabet

Eric Schmidt stapt in juni uit de raad van bestuur van Alphabet, het moederbedrijf van Google. De voormalige ceo van Google trad in januari 2018 al terug als voorzitter van de raad van bestuur. Ook Diane Greene, tot voor kort ceo van Google Cloud, treedt af als bestuurslid.

Eric Schmidt was achttien jaar bestuurslid bij het bedrijf. Van 2001 tot 2011 was hij directeur bij Google, een functie die daarna werd overgenomen door Larry Page.

Schmidt werd in 2011 voorzitter van de raad van bestuur, eerst bij Google Inc, later bij het in 2015 opgerichte moederbedrijf Alphabet. Iets meer dan een jaar geleden legde hij die functie neer. Schmidt bleef wel lid van het bestuur en nam de functie van technisch adviseur aan. Die adviesfunctie blijft hij ook in de toekomst nog vervullen, laat Schmidt in een tweet weten.

Naast Eric Schmidt stapt ook Diane Greene uit de raad van bestuur, maakt Alphabet bekend. Zij was bestuurslid sinds 2012 en was van december 2015 tot januari 2019 ceo van Google Cloud. Schmidt en Greene worden in de raad opgevolgd door Robin L. Washington. Zij was sinds 2014 executive vice president en chief financial officer bij Gilead Sciences Inc, een biofarmaceutisch bedrijf.