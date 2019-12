Sundar Pichai wordt ceo Alphabet nadat Larry Page en Sergey Brin stap terugdoen

Larry Page en Sergey Brin, de oprichters van Google en momenteel ceo en president van moederbedrijf Alphabet, leggen hun functies neer. De twee blijven wel aanwezig in de raad van bestuur. Sundar Pichai, de huidige Google-ceo, wordt ook ceo van Alphabet.

Page en Brin schrijven in een open brief dat het nu 21 jaar geleden is dat Google is ontstaan en dat het bedrijf nu dus 'jongvolwassen' is. Volgens de twee medeoprichters is het daarom nu tijd om het dagelijkse bestuur los te laten en over te laten aan anderen.

De twee blijven betrokken bij het bedrijf als aandeelhouders en als leden van de raad van bestuur. Het management van Alphabet wordt versimpeld; Sundar Pichai, de huidige ceo van Google, wordt ook de ceo van Alphabet. Hij behoudt ook de toppositie bij Google.

Larry Page en Sergey Brin, beiden 46 jaar, hebben Google in 1998 opgericht. De twee bleven altijd betrokken bij het aansturen van het bedrijf, ook nadat in 2001 Eric Schmidt werd aangetrokken als ceo. Page regelde bijvoorbeeld de overname van Android in 2005. Brin was tijdens zijn Google-periode nauw betrokken bij de ontwikkeling van Google Glass en de inspanningen op het gebied van autonome auto's.

In 2011 besloot Page zelf de leiding van Google weer over te nemen. Tot 2015 bekleedde hij weer de functie van ceo. In dat jaar reorganiseerde het bedrijf en werd Alphabet opgericht als overkoepelende organisatie. Page was sindsdien ceo van Alphabet met Brin als president. Sundar Pichai werd destijds aangetrokken als ceo voor Google. Na de oprichting van Alphabet hebben Page en Brin vooral op de achtergrond gewerkt en zochten ze de publiciteit niet meer op.